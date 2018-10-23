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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Братьям Кокориным вменяют экстремизм - им грозит до 12 лет тюрьмы
Александру Кокорину и его брату Кириллу могут предъявить обвинение в экстремизме.
Сейчас их высказывания в адрес Дениса Пака проходят экспертизу по 282-й статье УК РФ. Вместе со статьей о хулиганстве братьям Кокориным грозит тюремный срок до 12 лет. Братья провели параллель между чиновником и исполнителем песни Gagnam Style, выкрикивая "китаёза" и "вали в Китай".
Кокорин-старший уже принёс извинения Паку, но он их не принял.
Напомним, что в данный момент братья Кокорины, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев взяты под стражу и находятся в СИЗО "Бутырка".
Mash
Сейчас их высказывания в адрес Дениса Пака проходят экспертизу по 282-й статье УК РФ. Вместе со статьей о хулиганстве братьям Кокориным грозит тюремный срок до 12 лет. Братья провели параллель между чиновником и исполнителем песни Gagnam Style, выкрикивая "китаёза" и "вали в Китай".
Кокорин-старший уже принёс извинения Паку, но он их не принял.
Напомним, что в данный момент братья Кокорины, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев взяты под стражу и находятся в СИЗО "Бутырка".
Mash
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