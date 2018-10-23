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Братьям Кокориным вменяют экстремизм - им грозит до 12 лет тюрьмы

Александру Кокорину и его брату Кириллу могут предъявить обвинение в экстремизме.

Сейчас их высказывания в адрес Дениса Пака проходят экспертизу по 282-й статье УК РФ. Вместе со статьей о хулиганстве братьям Кокориным грозит тюремный срок до 12 лет. Братья провели параллель между чиновником и исполнителем песни Gagnam Style, выкрикивая "китаёза" и "вали в Китай".

Кокорин-старший уже принёс извинения Паку, но он их не принял.

Напомним, что в данный момент братья Кокорины, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев взяты под стражу и находятся в СИЗО "Бутырка".

Mash
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 15:15
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#57  scorpion 69  колпино (Сегодня, 17:38)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Дебилизм все больше и больше крепчает
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
#56  Sesk   (Сегодня, 17:33)
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online

Цитата: Poshehonec
Да уж... А кто-то за убийства меньше получает...

Ну да... был такой "китаец" из дагестана что-ли, который убил парня в Москве рядом с баром, год отсидел и на свободу с чистой родословной.
Регистрация: 23.06.2016 [жалоба]
#55  Медведь Русский   (Сегодня, 17:32)
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online

ну это уже бред, надеюсь, придуманный журналистами.
они конечно виноваты, и должны ответить по закону, но такой вины в их действиях явно нет
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#54  styh  Советский Союз (Сегодня, 17:24)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Выпустят восвояси.


--------------------
Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
#53  avnik  море (Сегодня, 17:12)
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Болеет за:
«Спартак»
Мало написали лет. Надо было написать двадцать. Народ сейчас уже готов сражаться ЗА Кошу и Машу, а так бы он еще вспомнил про пензии и другие сладости и прихватил бы с собой на два булыжника больше. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#52  Орик  СПб (Сегодня, 17:06)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Так скоро и покушение на жизнь госслужащего, и терроризм пришьют.))) Путь знают все клоуны, гладиаторы и паяцы, что дворян бить нельзя!
Регистрация: 11.10.2012 [жалоба]
#51  metis  Riga (Сегодня, 17:02)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну это уже перебор..


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Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013 [жалоба]
#50  ajax101  Москва (Сегодня, 17:00)
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: alexpyat
Братья провели параллель между чиновником и исполнителем песни Gagnam Style, выкрикивая "китаёза" и "вали в Китай"

А ничего, что исполнитель этой песни родом из Южной Кореи? Какие тут могут быть параллели с Китаем?


Да они даже не знают, в чём разница!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#49  нетрал   (Сегодня, 16:59)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
вот их кашмарят ..а дадут условно ..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#48  foxship  Стая бандерлогов (Сегодня, 16:55)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Давайте уж сразу расстрел. Чиновника ведь стукнул, не абы кого. А это уже политическая статья.

ЗЫ. Помните дело о валютчиках Рокотова — Файбишенко — Яковлева? 8 лет - 15 лет - расстрел.


--------------------
Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
#47  Egorysche   (Сегодня, 16:48)
  • +1
  •  (3)

если человека признают виновным по 282 статье, то у него полностью блокируются все электронные счета и накладывает запрет на ЛЮБЫЕ электронные денежные операции
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#46  ЧР  Орёл (Сегодня, 16:47)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
вообще пох на этих дебилов... хоть сто лет с конфискацией. насрать.
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
#45  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 16:47)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Братья провели параллель между чиновником и исполнителем песни Gagnam Style, выкрикивая "китаёза" и "вали в Китай"

А ничего, что исполнитель этой песни родом из Южной Кореи? Какие тут могут быть параллели с Китаем?
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#44  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:42)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Китаец, это оскорбление?
Надо запомнить, на всякий случай.

Хорошо б еще, что бы китайцы про это не узнали. А то столько оскорбленных соазу случится....
Господи, какой бред....


--------------------
Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
#43  diego milito 22   (Сегодня, 16:40)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Скорее всего, дело по "хулиганке" развалилось. Также, как и раньше дело о "побоях. И что бы как-то оправдать заключение под стражу, следаки и решили заводить новое дело по "русской", 282 статье УК РФ, такие предположения.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#42  RoboGeo  Эс Пи Би (Сегодня, 16:38)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Dragula
Поднадоело это ШОУ еба...е! Теперь получается если я назову корейца-корейцем или бурята-бурятом получится что я расист-экстремист. У меня был тупой знакомый полупокер вот он спрашивает у наших местных бурят: "А вы обижаетесь когда вас называют бурятами?" Они ему в ответ: "Ты ебану..й? Если тебя мы назовем русским то ты тоже обидешься?" )) Итог: всех не русских я называю теперь русскими, не танцую перед ними их национальные танцы или что-то связанное с их религией или страной, а вот стулом я бы все равное кого-нибудь перее..ал!))

однако, соглашусь


--------------------
ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб, все они в народной команде, а я сам не расист!!!
Регистрация: 31.05.2016 [жалоба]
#41  ajax101  Москва (Сегодня, 16:32)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mongolor
Ща богатеньких буратин хорошенько выдоят и отправят с миром пинать круглого....


Похоже просекли Кокорина: раз деньги порождают преступление.... надо освободить его от "непосильной ноши"! Глядишь и успокоится.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#40  mongolor  СПБ (Сегодня, 16:27)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Ща богатеньких буратин хорошенько выдоят и отправят с миром пинать круглого....
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
#39  Dragula  Иркутск (Сегодня, 16:26)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Поднадоело это ШОУ еба...е! Теперь получается если я назову корейца-корейцем или бурята-бурятом получится что я расист-экстремист. У меня был тупой знакомый полупокер вот он спрашивает у наших местных бурят: "А вы обижаетесь когда вас называют бурятами?" Они ему в ответ: "Ты ебану..й? Если тебя мы назовем русским то ты тоже обидешься?" )) Итог: всех не русских я называю теперь русскими, не танцую перед ними их национальные танцы или что-то связанное с их религией или страной, а вот стулом я бы все равное кого-нибудь перее..ал!))
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#38  truten74   (Сегодня, 16:23)
  • +2
  •  (4)

Путин дал орден Шпаку, прокуратура сигнал приняла, хозяин дал добро.А главное одних русских по этой статье сожают ! Жириновский давно просит отменить эту статью,а Гос Думе по-уй.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
#37  All_my  Москва (Сегодня, 16:23)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ну какой наkyй экстремизм, т.е. если бы русского отмyдохали то все норм бы было, так мелкое хулиганство

Цитата: Skyline
Кто ещё верит в справедливость наших судов?




Да здравствует наш суд самый гуманный суд в мире (С)


--------------------
Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010 [жалоба]
#36  spiri   (Сегодня, 16:17)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
фигня полная..получат условно-и адью!! flushed


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
#35  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:15)
  • +1
  •  (5)

Цитата: Charodei
.По пятилетке общего за бакланство и хватит с них.


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#34  Parshin   (Сегодня, 16:15)
  • -1
  •  (1)
online

Самое лучшее - погрузить на яхту и выслать из страны!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
#33  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 16:14)
  • 0
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: dvdw
Дайте им условно, 56 ударов плетью и отпустите.

Вот это правильно !


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#32  АРА  г.Пермь (Сегодня, 16:11)
  • 0
  •  (4)
online

напугать,обобрать,и коленом под зад к мамке!
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
#31  Rasmuz   (Сегодня, 16:07)
  • +1
  •  (3)
online

А почему не пожизненное. Обалдеть, два экстремиста. Кокорина хотят сделать нищим.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
#30  diego milito 22   (Сегодня, 16:05)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
Вообще, удивляют комменты тут... таких профанов. Лучше бы ничего не писали...

имеется в виду профанов как Диего Мелито...


скажи свое веское слово, "не профан".
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#29  dvdw   (Сегодня, 16:03)
  • +4
  •  (4)

Еба.....сь что ли?) Давайте ещё их потяните к расстрелу в Керчи, я знаю, что Кокорин старший в кс го любит играть,думаю связь при желании могут найти.Дайте им условно, 56 ударов плетью и отпустите.Люди миллионами долларов воруют и на повышение идут
Регистрация: 27.09.2016 [жалоба]
#28  mustang   (Сегодня, 15:59)
  • -1
  •  (3)

да ладно? я думал , расстреляют а тут какие-то 12 лет , спасибо ВВП
Регистрация: 23.12.2015 [жалоба]
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