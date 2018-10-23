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Пресс-служба тульского "Арсенала": "Спартак"? Кононов готовит команду к следующему матчу

Пресс-служба тульского "Арсенала" отказалась комментировать информацию об интересе "Спартака" к Олегу Кононову.

"Мы не комментируем слухи. Олег Георгиевич Кононов является главным тренером ПФК "Арсенал" и готовит команду к предстоящему матчу", - ответили туляки.

Напомним, сегодня появились слухи о том, что наставник "Арсенала" Олег Кононов может возглавить "Спартак".

"Чемпионат"
Теги: Спартак Арсенал Тула Кононов
Сегодня, 15:24
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#9  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 16:39)
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Frankenstein,
Тогда Червиченко.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#8  Kytarba  Сочи (Сегодня, 16:12)
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Болеет за:
«Химки»
[quote=Sergey Gritsay]Хороший тренер, но он не пойдёт в Спартак.[/quote

Если приглашать -откажется? почему.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#7  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 16:10)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: orb13
Если слухи о Бердыеве подтвердятся и Курбан Бекиич рискнёт


Разговор с ним раньше был до того, как он вернулся обратно на любимую кормушку в Рубин. Сейчас ему нафиг никуда не упёрлось уходить.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#6  orb13  Екатеринбург (Сегодня, 16:06)
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Болеет за:
ЦСКА
Самый лакомый кусок для журналюг-смена тренера в СПАРТАКЕ!
Если бы их воля,они бы раза по 4 за сезон тренеров бы меняли. И хрен с ними,результатами-чем хуже,тем лучше-ведь если Спартак еле плетётся-вот тогда и актуальна смена тренера!
Кононов не сможет со Спартаком-излишне интелигентен.

Если слухи о Бердыеве подтвердятся и Курбан Бекиич рискнёт ( чего бы мне не хотелось-ведь сожрут и не подавятся),то СПАРТАК уж точно ждёт перетряс состава. Бердыев относится к футболистам своей команды как к родным детям,но требует беспрекословного подчинения и идеалистического уважения. А это как раз в СПАРТАКЕ и не принято. Там всегда рулят игроки,а не тренеры.


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Сто раз крикни "ГОООЛ!"- на табло ничего не изменится!
Регистрация: 4.04.2012 [жалоба]
#5  safonas   (Сегодня, 15:54)
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Цитата: следующий
Хороший тренер и прививает своим командам комбинационный футбол. Коим славился Спартак.
Но он мягкий тренер, сложно ему будет с зажравшемися ленивыми миллионерами.

он может построить хорошую боеспособную команду, но для этого сначала нужно будет разогнать весь сброд ромашки, а потом уже начинать работать


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#4  Parshin   (Сегодня, 15:48)
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online

Спартак рифмуется с - Бардак! ((
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
#3  Frankenstein   (Сегодня, 15:44)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergey  Gritsay
Хороший тренер, но он не пойдёт в Спартак.

хороший,но для Спартака мелковат
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#2  следующий   (Сегодня, 15:42)
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Болеет за:
«Челси»
Хороший тренер и прививает своим командам комбинационный футбол. Коим славился Спартак.
Но он мягкий тренер, сложно ему будет с зажравшемися ленивыми миллионерами.
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
#1  Sergey Gritsay  Краснодар (Сегодня, 15:34)
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Болеет за:
«Краснодар»
Хороший тренер, но он не пойдёт в Спартак.
Регистрация: 25.10.2016 [жалоба]
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