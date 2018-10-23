Пресс-служба тульского "Арсенала": "Спартак"? Кононов готовит команду к следующему матчу

Пресс-служба тульского "Арсенала" отказалась комментировать информацию об интересе "Спартака" к Олегу Кононову."Мы не комментируем слухи. Олег Георгиевич Кононов является главным тренером ПФК "Арсенал" и готовит команду к предстоящему матчу", - ответили туляки.Напомним, сегодня появились слухи о том, что наставник "Арсенала" Олег Кононов может возглавить "Спартак".