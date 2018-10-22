Источник: Каррера пригласил на прощальный обед всех, кроме Глушакова

По информации источника, сегодня состоится прощальный обед экс-главного тренера "Спартака" Массимо Карреры с футболистами.На обед приглашены все, кроме полузащитника красно-белых Дениса Глушакова.Напомним, в понедельник руководство "Спартака" официально объявило об отставке Карреры с поста главного тренера команды.