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Источник: Каррера пригласил на прощальный обед всех, кроме Глушакова

По информации источника, сегодня состоится прощальный обед экс-главного тренера "Спартака" Массимо Карреры с футболистами.

На обед приглашены все, кроме полузащитника красно-белых Дениса Глушакова.

Напомним, в понедельник руководство "Спартака" официально объявило об отставке Карреры с поста главного тренера команды.

Матч ТВ
Теги: Каррера Спартак Глушаков
Сегодня, 15:31
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37
(9)
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#37  yuri  спб (Сегодня, 17:19)
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: diego milito 22
Слова Олега Шатова в адрес Манчини. Или кличка "Плаческу", сами придумали. И т.д.

Зато искренне , чем лицемерно масляно улыбаться изгнанному поганой метлой тренерищи. Напомню , что ни банкет ни даже ящик отменной водки не заменит звания -почтенный гражданин города. И это всё куйня, гораздо дороже слезы Тренера. Все остальное не более чем игра и лицемерие.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#36  Miss_Z  Москва (Сегодня, 17:05)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
в очередной раз глушак убеждает в том, что он мерзкенький, после перехода из локо паршиво себя вел, теперь эта ситуация, явно там не одним лайком обошлось...


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Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008 [жалоба]
#35  Конек   (Сегодня, 17:03)
  • -3
  •  (5)

один глушаков никак не смог бы слить Карреру. Ростову и Арсеналу спартак проиграл уже без него. Так что в этой ситуации он честнее, в отличие от других кто вместе с ним сливали тренера. А может и не сливали и просто Каррера посредственный тренер на шару взявший чемпионство? smirk
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
#34  waldemar  воронеж (Сегодня, 17:01)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Интересно как эта ГНИДА ГЛУШАК будет себя вести после всего?
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
#33  Miss_Z  Москва (Сегодня, 16:55)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
не хрен портить себе вечер laughing


--------------------
Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008 [жалоба]
#32  Frankenstein   (Сегодня, 16:51)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: RoboGeo
дл такой работы быть человеком мало, надо быть еще и профи

В Зените и с этим проблемы
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#31  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 16:50)
  • +2
  •  (2)

Александр Мишу,
Ты кто Саша или Миша. Что сделал Саша с Мишей?
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#30  Batman   (Сегодня, 16:49)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
https://twitter.com/marco_trabucchi/status/1054726599923380224

Все в сборе кроме Дениски)
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#29  RoboGeo  Эс Пи Би (Сегодня, 16:40)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Что Глушаков, что Каррера.. Оба не тянули..

только Каррера при всех ошибках,остался человеком

дл такой работы быть человеком мало, надо быть еще и профи


--------------------
ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб, все они в народной команде, а я сам не расист!!!
Регистрация: 31.05.2016 [жалоба]
#28  CSKA085  Москва (Сегодня, 16:39)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Charodei
Молодец,Массимо.Этим поступком опустил ниже плинтуса лентяя-интриганта.А Каррера-мужик и хороший человек.Что он в очередной раз и доказал.Удачи ему в дальнейшей карьере.

чувствую в Спартаке теперь долго не будет такого человека с личностными качествами
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#27  Vik-Nik  оттуда (Сегодня, 16:32)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Вот жадина, подумал наверняка,что глушитель обожрет...
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
#26  Charodei  Борзя (Сегодня, 16:28)
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
ржд гуд,
Его уровень-это команды ,условно,,,Енисей", ,,Урал", ,,Уфа", ,,Анжи".А в Спартаке он не тянет ,явно.Почему и был сослан в дубль.А лайки,лишь еще подтверждение его ущербности как человека.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
#25  sheluch  Кёниград (Сегодня, 16:25)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lols
Да всем насрать

Поэтому ты, неполноценный, здесь... да и на всех спартаковских ветках
Регистрация: 17.11.2017 [жалоба]
#24  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 16:25)
  • -10
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Что вы все против Глушакова, у них с Каррерой нашла коса камень, если со стороны Глушакова была бы подлянка его бы команда не поддержала значит Каррера был не прав и срубил сук на котором сидел.

Цитата: Charodei
Молодец,Массимо.Этим поступком опустил ниже плинтуса лентяя-интриганта.А Каррера-мужик и хороший человек.Что он в очередной раз и доказал.Удачи ему в дальнейшей карьере.


Этим поступком Каррера доказал что он капризный эгоист и мстительный недотренер.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#23  ржд гуд  саратов (Сегодня, 16:17)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Глушакову стоит подумать о другой команде. Где он еще не играл?
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#22  Frankenstein   (Сегодня, 16:17)
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Что Глушаков, что Каррера.. Оба не тянули..

только Каррера при всех ошибках,остался человеком
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#21  SPV  Bryansk (Сегодня, 16:15)
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Разве есть теперь сомнения, что Глушак - это прямой виновник увольнения Карреры? Видимо тот лайк еще был "цветочками".

Что за бред, ну причем здесь Глушаков. Ну не поняли они друг друга с Каррерой и что? Таких ситуаций в каждом клубе вагон и маленькая тележка. Глушак должен обладать какой то поистине великой силой и огромным влиянием , что бы взять и слить тренера чемпиона. Детский сад просто и смех. smile Все же на поверхности, Каррера провалил все что можно со второй половины прошлого сезона , игры нет , результата нет, команда разобрана, три домашних поражения подряд. Но надо поискать су...а черную кошку в темной комнате.
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#20  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:14)
  • -7
  •  (7)

Цитата: Frankenstein
Глушаков при любом раскладе сбитый лётчик,Ёрема его надолго усадит на лавку

Что Глушаков, что Каррера.. Оба не тянули..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#19  Charodei  Борзя (Сегодня, 16:12)
  • +10
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Молодец,Массимо.Этим поступком опустил ниже плинтуса лентяя-интриганта.А Каррера-мужик и хороший человек.Что он в очередной раз и доказал.Удачи ему в дальнейшей карьере.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
#18  Поло   (Сегодня, 16:10)
  • +8
  •  (10)

Да пля, Каррера из этого клоуна капитана сделал и привел к трофею, а а эта паскуда неблагодарная то в прошлом году какую-то несуразицу про контракт гнал, когда пол года после празднования, как инвалид бегал, то в этом воду мутил.. его надо было еще в первом сезоне Аленя гнать, когда они с Комбаровым и Кирюшей обосрались..
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
#17  diego milito 22   (Сегодня, 16:09)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: diego milito 22
В Питере только выгоняют тренеров с плевками и оскорблениями вслед. В столице провожают с должным уважением заслуженного перед "Спартаком" человека.

Например , или язык без костей?


Слова Олега Шатова в адрес Манчини. Или кличка "Плаческу", сами придумали. И т.д.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#16  ajax101  Москва (Сегодня, 16:09)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Makc33,

Спасибо
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#15  Волжанин   (Сегодня, 16:08)
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Makc33
как убирали Карреру

Ну и курятник там у них, пора свиней переименовывать в петухов.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#14  yuri  спб (Сегодня, 16:06)
  • -2
  •  (10)
online

Цитата: diego milito 22
В Питере только выгоняют тренеров с плевками и оскорблениями вслед. В столице провожают с должным уважением заслуженного перед "Спартаком" человека.

Например , или язык без костей?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#13  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 16:05)
  • -1
  •  (5)

robinzen,
Твоего папу Жумшут зовут.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#12  pasol   (Сегодня, 16:04)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Бавария»
Глушитель сделал свое дело, "завалил" Итальянца... rage
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
#11  diego milito 22   (Сегодня, 16:01)
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
Глушаку надо прийти на обед и сказать: "Ну что, коуч? а теперь сам вали-ка отсюда! Чао!" Развернуться и уйти...


Типичо-бомжовское суждение. В Питере только выгоняют тренеров с плевками и оскорблениями вслед. В столице провожают с должным уважением заслуженного перед "Спартаком" человека.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#10  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 15:54)
  • 0
  •  (8)

Победоносный Зенит,
Тебя к ним Манчини приучил.Заиди в столовую на Невском, там нальют.Придурок 47 хромосомный.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#9  Makc33   (Сегодня, 15:48)
  • +1
  •  (3)
online

http://prosm.club/2018/10/22/zametki-na-polyakh-nastoyashhaya-pravda-o-tom-kak-vyzhivali-karreru/ Почитайте кому интересно про то как убирали Карреру
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#8  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 15:45)
  • -13
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Глушаку надо прийти на обед и сказать: "Ну что, коуч? а теперь сам вали-ка отсюда! Чао!" Развернуться и уйти...


--------------------
По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотина.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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