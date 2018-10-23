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Евгений Бушманов: я был готов к отставке

Бывший наставник молодежной сборной России Евгений Бушманов прокомментировал свой уход из команды.

"Я был готов к отставке. На техническом комитете РФС я предоставил отчет о проделанной работе.

Нам не удалось решить задачу выйти в финальную стадию чемпионата Европы, команда боролась до самого конца заключительного матча, не хватило одного забитого гола", – приводит слова специалиста Р-Спорт.

Напомним, сегодня РФС и Бушманов достигли договоренности о расторжении контракта.
Теги: Бушманов
Сегодня, 15:34
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#7  styh  Советский Союз (Сегодня, 17:29)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Отправляйся.


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Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
#6  Batman   (Сегодня, 16:31)
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Болеет за:
ЦСКА
Фёдор Чалов уже в четвертый раз становится лучшим игроком тура. Ранее он побеждал в голосованиях по итогам 6-го, 7-го и 9-го тура. Больше него побеждал только Дзюба - 5 раз (1-й, 3-й, 4-й, 5-й, 10-й туры).
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#5  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 16:27)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Тебе только учить детей пинать мяч, а к возростным командам не допускать без вариантов.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#4  diego milito 22   (Сегодня, 16:06)
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Болеет за:
«Спартак»
Евгений Бушманов: я был готов к отставке


К работе с молодежной сборной не готов.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#3  Frankenstein   (Сегодня, 16:06)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: orb13
Скатертью дорога!
Только вот жаль талантливое поколениеМолодёжки,из которого уже в будущем году уйдут по возрасту многие классные игроки. И провалил всё этот бездарь!

услышали звон и как попки заладили про талантливое поколение.Каждый год талантливое поколение и подающее надежды...Ваше талантливое поколение уехало в Монако и на последнем месте идет Монако
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#2  orb13  Екатеринбург (Сегодня, 16:00)
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Болеет за:
ЦСКА
Скатертью дорога!
Только вот жаль талантливое поколениеМолодёжки,из которого уже в будущем году уйдут по возрасту многие классные игроки. И провалил всё этот бездарь!


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Сто раз крикни "ГОООЛ!"- на табло ничего не изменится!
Регистрация: 4.04.2012 [жалоба]
#1  Parshin   (Сегодня, 15:47)
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online

Надо было изначально не браться за эту работу - нужно научиться оценивать себя трезво всем нашим тренерам...
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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