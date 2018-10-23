Завтра в 16:00 Массимо Каррера проведет пресс-конференцию

Экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера завтра проведет соберет пресс-конференцию.Она пройдет в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" и начнется в 16.00 по московскому времени.Накануне руководство "Спартака" отправило в отставку Карреру.