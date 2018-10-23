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Завтра в 16:00 Массимо Каррера проведет пресс-конференцию

Экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера завтра проведет соберет пресс-конференцию.

Она пройдет в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" и начнется в 16.00 по московскому времени.

Накануне руководство "Спартака" отправило в отставку Карреру.

"СЭ"
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 15:42
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4
(1)
#4  SPV  Bryansk (Сегодня, 16:43)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
А Глушакова пустят туда?
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#3  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 16:30)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Каррера-хамелеон и посредственный авантюрный тренер.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#2  raiskayumov  reg02 (Сегодня, 15:51)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Parshin
Не пойду на эту пресс-конференцию!



Иди-ка ты, Парашин на парашу!


--------------------
только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009 [жалоба]
#1  Parshin   (Сегодня, 15:44)
  • -3
  •  (3)
online

Не пойду на эту пресс-конференцию!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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