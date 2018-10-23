"Локомотив" поздравил Мацея Рыбуса с рождением сына

Локомотив" поздравил защитника Мацея Рыбуса с рождением ребенка. У 29-летнего поляка и его супруги Ланы родился сын Роберт."У Мацея Рыбуса и его супруги Ланы родился сын Роберт! Поздравляем, Мачи!" - говорится в сообщении.