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"Локомотив" поздравил Мацея Рыбуса с рождением сына

Локомотив" поздравил защитника Мацея Рыбуса с рождением ребенка. У 29-летнего поляка и его супруги Ланы родился сын Роберт.

"У Мацея Рыбуса и его супруги Ланы родился сын Роберт! Поздравляем, Мачи!" - говорится в сообщении.

Теги: Рыбус Локомотив
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#1  Я ухожу.   (Сегодня, 16:32)
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Болеет за:
«Спартак»
Пшпшпшппш.
Регистрация: 31.12.2015 [жалоба]
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