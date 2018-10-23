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Каррера сфотографировался с игроками "Спартака" на прощальной встрече. Глушакова нет, Ещенко есть

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прибыл на базу московского клуба, чтобы попрощаться с командой.

Фотографию тренера и команды выложил в своём "твиттере" агент Марко Трабукки.

На встрече не присутствует полузащитник Денис Глушаков, который вместе с Андреем Ещенко был переведён в молодёжный состав из-за конфликта с тренером.

Теги: Каррера Глушаков Ещенко Спартак
Сегодня, 17:04
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7
(2)
#7  cska1971  Москва (Сегодня, 17:36)
  • 0
  •  (0)
online

Ну очень показательное фото.
"От заката до рассвета" ))))))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#6  diego milito 22   (Сегодня, 17:15)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Saveger,
Цитата: Saveger
Глушаков фоткал




Фото: Марко Трабукки.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#5  Я ухожу.   (Сегодня, 17:12)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: RoboGeo
или кошек

Которые подло насрали в тапки.
Регистрация: 31.12.2015 [жалоба]
#4  Batman   (Сегодня, 17:10)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Ещёнко тут на днях был на регбийном дерби. ЦСКА обыграл мясных со счётом 41-0 smile
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#3  RoboGeo  Эс Пи Би (Сегодня, 17:10)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
глаза как у зомби...
или кошек


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ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб, все они в народной команде, а я сам не расист!!!
Регистрация: 31.05.2016 [жалоба]
#2  Lols  Лондон (Сегодня, 17:09)
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
отвратительный сброд, понятия не имею как его можно поддерживать
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#1  Saveger  СПб (Сегодня, 17:08)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Глушаков фоткал


--------------------
Чё вы все гоните на Зенит? Хороший же клуб
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
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