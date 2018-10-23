Каррера сфотографировался с игроками "Спартака" на прощальной встрече. Глушакова нет, Ещенко есть

Sic transit gloria mundi... pic.twitter.com/PkjaaPCXQg — Marco Trabucchi (@marco_trabucchi) October 23, 2018

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прибыл на базу московского клуба, чтобы попрощаться с командой.Фотографию тренера и команды выложил в своём "твиттере" агент Марко Трабукки.На встрече не присутствует полузащитник Денис Глушаков, который вместе с Андреем Ещенко был переведён в молодёжный состав из-за конфликта с тренером.