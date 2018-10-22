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Скандалы вокруг "Спартака" не утихают. Даже после увольнения Карреры

Каррера ушёл, Глушаков и Ещенко вернулись в основную команду, но в социальных сетях продолжают всплывать всё более интересные детали взаимоотношений между Глушаковым и бывшим главным тренером "Спартака". Судя по всему, Глушаков действительно серьёзно мешал Массимо. Подробности - здесь.

Версия, что Массимо сплавляют собственные же подопечные, в последнее время была очень широко распространена среди болельщиков "красно-белых". Это было даже немного логично, учитывая, какой уровень показывали некоторые игроки, с которыми Каррера ещё пару лет назад брал чемпионство.

В интернете мелькали слухи даже с конкретными подробностями - самый главный из них принадлежит известному болельщику "Спартака" Евгению Кафельникову. По его информации, Зобнин отказался участвовать в бунте против итальянского тренера, а вот Александр Самедов, Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков составляли кулак футбольных революционеров. Именно они, как это писали многочисленные фанаты в комментариях, "мутили воду" или "раскачивали лодку".

Самедова, правда, Кафельников потом частично оправдал в Твиттере. Сделал он это после личной беседы с Каррерой, с которым он встретился в СК "Олимпийский" на соревнованиях "ВТБ Кубок Кремля". Собственно, вот этот твит.


Думаю, нет никакого смысла пересказывать эпопею с лайками и скучными стихотворениями от актёра Дмитрия Назарова, который старательно хайпит в трудные периоды якобы любимой команды. О ней в курсе даже тот, кто не особо интересуется московским "Спартаком". Глушаков и Ещенко были отправлены в молодёжную команду и вернулись только после того, как клуб объявил об увольнении Карреры.

После этого игроки начали массово прощаться с тренером, желать удачи и говорить в благодарность тёплые слова за несколько лет работы.

Первым стал Александр Самедов.



К нему присоединились Роман Зобнин, Георгий Джикия и другие.




Каррера пришёл в комментарии и ответил каждому игроку. Самедову итальянский специалист, например, написал:

- Спасибо, Саша. И мне было очень приятно работать с тобой! Удачи тебе!

А Зобнину:

- Спасибо, Зоба! Желаю тебе всего наилучшего, потому что ты этого заслуживаешь и ты замечательный человек!!!

Поблагодарил специалиста и Андрей Ещенко, которого главный тренер отправил в молодёжный состав.


Каррера ответил. И даже выразил сожаление, что в конце "так вышло".

Скандалы вокруг "Спартака" не утихают. Даже после увольнения Карреры

Решил сделать хорошую мину и Денис Глушаков, которого сослали на пару с Ещенко. Но тут произошло довольно неожиданное.


Каррера, в отличие от ситуации с другими игроками, не стал благодарить Глушакова. Он ему просто ничего не ответил. Это было и так довольно красноречиво, но тут в ситуацию вмешалась дочь Карреры, написавшая в комментариях вопрос на английском: "Ты это серьёзно?"

Глушаков надпись подтёр. И получил ещё одно послание в сториз дочери Карреры. Она была удивлена, куда же делся её комментарий.



Очень похоже на то, что дочь итальянского специалиста знает немного больше, чем мы, футбольная общественность. И сразу на память приходит высказывания Кафельникова - к ним было и будет тяжело относиться серьёзно, учитывая то, насколько бывший теннисист персонаж колоритный, - всё-таки вряд ли Каррера так обиделся на один лайк (в эту пользу говорит и ситуация с Ещенко). Вполне вероятно, что Глушаков действительно плёл внутри команды что-то нехорошее.

Тем более, чрезвычайно странно себя повёл пресс-атташе "Спартака" Леонид Трахтенберг. Он лайкал оскорбления Глушакова в инстаграме, а потом оформил твит с намеком на "случайный лайк".




Ко всему прочем, по информации источника телеканала Матч ТВ, Массимо пригласил на прощальный ужин всех игроков, кроме одного. Догадались, о ком идёт речь?


Очень сомнительно, что на фото нет Глушакова, потому что он фотографирует.

Григорий Каленов, Rusfootball.info

фото: livesport.ru
Теги: Спартак Каррера Глушаков Ещенко
Сегодня, 17:54
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8
(4)
#8  Волжанин   (Сегодня, 20:12)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: acetophenon
И это - футбольная команда?

Больше на курятник похоже.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#7  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:10)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Похоже особо не разбирались в ситуации, просто рубанули с плеча.
Каррера результат бы дал, прямо вот уверен в нем.
Если ДГ , действительно, затеял эту поганую игру по сливу неугодного тренера и изгадил атмосферу в команде (а атмосфера была неплохая, это очевидно, до поры до времени это был КОЛЛЕКТИВ) , то ему это вернется бумерангом. Не бумерангом а бумерангищем!!

Спартаку побыстрее оклиматься. И дай Бог тренера, не хуже Массимо.
П.С. Жаль, что этот итальянец покидает Россию. Искренне жаль.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
#6  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 19:52)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
И это - футбольная команда? Знавал я бабские коллективы на работе, где люди себя приличнее ведут.... А уж любой бабский коллектив - всегда гадючник.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#5  kapitan601  Астрахань (Сегодня, 19:13)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Реал»
Многие слова и поступки Д. Глушакова, мягко говоря, с "душком". То Смородскую слегка "облил грязью", хотя она, как Президент Локомотива, разрешила ему забрать искусственное покрытие поля после замены его на новое, которое он отвёз в Миллерово. То лайкал стихи про Карреру, который доверил ему, считай варягу (он не коренной спартаковец), повязку капитана Спартака. А, когда его попросили продолжать играть так же, как в Чемпионском сезоне, начал "мутить воду" инициируя слив тренера вмести с такими же недалёкими "бывшими игроками", а теперь бизнесменами. Гниловатый он человек! Даже, будучи воспитанником Локомотива, клялся, что всегда, наверное тайно, болел за Спартак. Флюгер, который "переобувается" на раз! Рядом с тем же Зобниным и не стоял(имеется ввиду человеческие качества).
Регистрация: 4.10.2010 [жалоба]
#4  igorspartak  Тверь (Сегодня, 19:08)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Массимо спасибо за всё,удачи тебе.И как же я ненавижу этот кусок говна который с прошлого сезона ходит по полю пешком с кислой рожей,и мутит воду.Игрока по фамилии глушаков лично для меня нет.


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
#3  Руслан Гарин  казань (Сегодня, 18:52)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Рубин»
все таки зря карреру убрали.он ведь привел спартак к чемпионству.пару человек мешали ему давать результат.удачи вам уважаемый каррера!в зените тоже был такой человек -деньгисов.после того как его убрали из зенита -команда дала хороший результат.
Регистрация: 26.04.2016 [жалоба]
#2  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 18:25)
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
автор этого изложения на вольную тему просто редкостный идиот!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#1  Riders1990  bunker (Сегодня, 18:25)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Считаю,что лидеры фан-движения должны поговорить с Денисом,чтобы он публично объяснил что произошло.Обвинять только его или Карреру глупо.Они вместе добывали чемпионство.Освистывать его тоже не дело.Пусть объяснит.Напишите ему в инстаграмм


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
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