Скандалы вокруг "Спартака" не утихают. Даже после увольнения Карреры

Я сдерживаю обещания.Лично поговорил с Массимо.Он мне сказал,что в трансфере Самедова был он лично заинтересован. Поэтому признаю,был не прав. Приношу извинения А.Самедову за твит о бунте?#ЗаМассимо https://t.co/IlBwNkii9x — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) October 17, 2018

Вынужден кого-то обрадовать,а кого-то огорчить:»Час назад ко мне заскочил Паркинсон!»Предлагаю заголовок:»У основателя СЭ болезнь Паркинсона,но он нас всех переживет...»??? pic.twitter.com/mTALNTATjo — Leonid Trahtenberg (@leotrahtenberg) October 22, 2018

Sic transit gloria mundi... pic.twitter.com/PkjaaPCXQg — Marco Trabucchi (@marco_trabucchi) October 23, 2018

Каррера ушёл, Глушаков и Ещенко вернулись в основную команду, но в социальных сетях продолжают всплывать всё более интересные детали взаимоотношений между Глушаковым и бывшим главным тренером "Спартака". Судя по всему, Глушаков действительно серьёзно мешал Массимо. Подробности - здесь.Версия, что Массимо сплавляют собственные же подопечные, в последнее время была очень широко распространена среди болельщиков "красно-белых". Это было даже немного логично, учитывая, какой уровень показывали некоторые игроки, с которыми Каррера ещё пару лет назад брал чемпионство.В интернете мелькали слухи даже с конкретными подробностями - самый главный из них принадлежит известному болельщику "Спартака" Евгению Кафельникову. По его информации, Зобнин отказался участвовать в бунте против итальянского тренера, а вот Александр Самедов, Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков составляли кулак футбольных революционеров. Именно они, как это писали многочисленные фанаты в комментариях, "мутили воду" или "раскачивали лодку".Самедова, правда, Кафельников потом частично оправдал в Твиттере. Сделал он это после личной беседы с Каррерой, с которым он встретился в СК "Олимпийский" на соревнованиях "ВТБ Кубок Кремля". Собственно, вот этот твит.Думаю, нет никакого смысла пересказывать эпопею с лайками и скучными стихотворениями от актёра Дмитрия Назарова, который старательно хайпит в трудные периоды якобы любимой команды. О ней в курсе даже тот, кто не особо интересуется московским "Спартаком". Глушаков и Ещенко были отправлены в молодёжную команду и вернулись только после того, как клуб объявил об увольнении Карреры.После этого игроки начали массово прощаться с тренером, желать удачи и говорить в благодарность тёплые слова за несколько лет работы.Первым стал Александр Самедов.К нему присоединились Роман Зобнин, Георгий Джикия и другие.Каррера пришёл в комментарии и ответил каждому игроку. Самедову итальянский специалист, например, написал:- Спасибо, Саша. И мне было очень приятно работать с тобой! Удачи тебе!А Зобнину:- Спасибо, Зоба! Желаю тебе всего наилучшего, потому что ты этого заслуживаешь и ты замечательный человек!!!Поблагодарил специалиста и Андрей Ещенко, которого главный тренер отправил в молодёжный состав.Каррера ответил. И даже выразил сожаление, что в конце "так вышло".Решил сделать хорошую мину и Денис Глушаков, которого сослали на пару с Ещенко. Но тут произошло довольно неожиданное.Каррера, в отличие от ситуации с другими игроками, не стал благодарить Глушакова. Он ему просто ничего не ответил. Это было и так довольно красноречиво, но тут в ситуацию вмешалась дочь Карреры, написавшая в комментариях вопрос на английском: "Ты это серьёзно?"Глушаков надпись подтёр. И получил ещё одно послание в сториз дочери Карреры. Она была удивлена, куда же делся её комментарий.Очень похоже на то, что дочь итальянского специалиста знает немного больше, чем мы, футбольная общественность. И сразу на память приходит высказывания Кафельникова - к ним было и будет тяжело относиться серьёзно, учитывая то, насколько бывший теннисист персонаж колоритный, - всё-таки вряд ли Каррера так обиделся на один лайк (в эту пользу говорит и ситуация с Ещенко). Вполне вероятно, что Глушаков действительно плёл внутри команды что-то нехорошее.Тем более, чрезвычайно странно себя повёл пресс-атташе "Спартака" Леонид Трахтенберг. Он лайкал оскорбления Глушакова в инстаграме, а потом оформил твит с намеком на "случайный лайк".Ко всему прочем, по информации источника телеканала Матч ТВ, Массимо пригласил на прощальный ужин всех игроков, кроме одного. Догадались, о ком идёт речь?Очень сомнительно, что на фото нет Глушакова, потому что он фотографирует.