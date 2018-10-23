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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Нобель Арустамян назвал фаворита на пост главного тренера "Спартака"
Комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян рассказал, кто является главным претендентом на пост главного тренера "Спартака".
"Фаворитом на пост тренера "Спартака" является Олег Кононов. Стороны уже в активной фазе переговоров. После итальянца Карреры, Федун хочет российского тренера", — написал Арустамян в твиттере.
Напомним, 22 октября в отставку был отправлен главный тренер красно-белых Массимо Каррера.
"Фаворитом на пост тренера "Спартака" является Олег Кононов. Стороны уже в активной фазе переговоров. После итальянца Карреры, Федун хочет российского тренера", — написал Арустамян в твиттере.
Напомним, 22 октября в отставку был отправлен главный тренер красно-белых Массимо Каррера.
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