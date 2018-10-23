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Нобель Арустамян назвал фаворита на пост главного тренера "Спартака"

Комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян рассказал, кто является главным претендентом на пост главного тренера "Спартака".

"Фаворитом на пост тренера "Спартака" является Олег Кононов. Стороны уже в активной фазе переговоров. После итальянца Карреры, Федун хочет российского тренера", — написал Арустамян в твиттере.

Напомним, 22 октября в отставку был отправлен главный тренер красно-белых Массимо Каррера.
Теги: Арустамян Спартак Кононов
Сегодня, 19:04
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23
(3)
#23  pahitosik  Москва (Сегодня, 20:15)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Бывалый,
У нас патовая ситуация. Российских тренеров нет, а иносранцев нужно брать на перспективу, которой.у Спартака нет. Подвожу итог- чехорда закончится очередным глупым решением федуна...а вот здесь хочу провести параллель между Бабаевым и Родионовым. В смысле сравнения. У коней Гинер-Бабаев связка , которая работает и даёт результат многие годы. Титул за титулом. А у нас что, царь, которому до гинера, в смысле мозгов не нефтяных, а футбольных, как до луны. Рыба не тухнет, а протухла уже с головы.
Регистрация: 12.03.2014 [жалоба]
#22  Blessing  Спб (Сегодня, 20:12)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
Кононов? Серьезно?
Пусть берут! я - за! flushed

А я против.
Только подумаю, как свиньи его поливать будут, аж страшно становится, он такой мягкий человек, неконфликтный, воспитанный. И представить его среди свиней, это как одуванчик в куче навоза.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#21  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 20:05)
  • -2
  •  (2)
online

vermis_64,
Это смешно,конов ничего не сможет сделать в этой ситуации,ему просто не дадут.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#20  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:04)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Nevalyashka Nevalyashka
Правда Кононов не российский специалист, ну да ладно))

Википедия....11 августа 2013 года Олег Кононов занял пост старшего тренера ФК «Краснодар», подписав с клубом трёхлетнее соглашение[4]. В середине ноября Кононов получил российское гражданство. Таким образом клуб был избавлен от необходимости платить 5 млн рублей в качестве налога за иностранного главного тренера. После этого Кононов был назначен главным тренером[5][6].
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#19  Бывалый  Кузбасс (Сегодня, 20:03)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Блин, вот не даст Кононов ничего Спартаку. Надеюсь утка
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
#18  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:59)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кононов? Серьезно?
Пусть берут! я - за! flushed
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#17  Брюзга  Рязань (Сегодня, 19:53)
  • 0
  •  (2)

Херь полная.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#16  ert   (Сегодня, 19:44)
  • 0
  •  (4)
online

Нобель,иди нах со своими сплетнями
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#15  magger  СССР (Сегодня, 19:40)
  • +1
  •  (3)

Цитата: Александр Мишу
В каждой вонючке нос Нобеля с потной плешью.

А тут лишь бы хайпануть на имени спартака, а правда или нет - не важно


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Спартак Москва!
Регистрация: 11.05.2008 [жалоба]
#14  diego milito 22   (Сегодня, 19:38)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Volodia379
Интересно откуда он первый узнает новости маленький лысый и хитрый армяшка! smiley


Из "Армянского радио".
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#13  magger  СССР (Сегодня, 19:38)
  • -1
  •  (3)

Цитата: Александр Мишу
В каждой вонючке нос Нобеля с потной плешью

а тут лишь бы хайпануть, а правда или нет - не важно


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Спартак Москва!
Регистрация: 11.05.2008 [жалоба]
#12  Blessing  Спб (Сегодня, 19:31)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Фонтанка
Прогнозы Нобеля , с поразительной точностью никогда не сбываются. Пиcтeть, не мешки ворочать.

Честно говоря, похрен на его прогнозы, главное, всецело поддерживать смехотворную волну догадок, будущего мученика спартака. Выбор свинячьего тренера, идёт в парадигме общественных мнений, удовлетворяющих любых, даже обделённых юмором людей.
Пусть продолжает, Шнобель один из лучших в этом вопросе, после Федуна. confused
Цитата: Nevalyashka Nevalyashka
Правда Кононов не российский специалист, ну да ладно))

Он курянин.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#11  GPS   (Сегодня, 19:30)
  • -3
  •  (3)
online

Значит точно НЕТ! )))
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#10  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 19:28)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
В наш серпентарий этого тюфяка?


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#9  Volodia379   (Сегодня, 19:27)
  • +2
  •  (4)

Интересно откуда он первый узнает новости маленький лысый и хитрый армяшка! smiley
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#8  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 19:23)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: igorspartak
может чистку надо с федуна начать,более бестолкового руководителя в нашем футболе нет

Конечно, начинай. Для начала выкупи у него клуб, и начинай чистку, олигарх ты наш!


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#7  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 19:16)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Динамо К»
Удивляюсь ажиотажу насчет Кононова. Кононов-это уже отработка,просрочка так сказать. Если бы он что-то из себя представлял,то Сергей Николаевич Галицкий никогда бы с ним не расстался. Даже в "Тереке",где Кадыров исполняет каждый чих тренера, и то отказались от его услуг.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#6  pahitosik  Москва (Сегодня, 19:15)
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
igorspartak,
Мысль понятна, но...ты будешь содержать команду, оплачивать трансферы, содержать стадик??? Вопросы есть? Задавай...
Регистрация: 12.03.2014 [жалоба]
#5  dreamcatcher   (Сегодня, 19:14)
  • -2
  •  (6)

Странно, как в этой заварухе обходились без Шнобеля. А вот и он!
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#4  Nevalyashka Nevalyashka   (Сегодня, 19:13)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Реал»
Правда Кононов не российский специалист, ну да ладно))
Регистрация: 31.03.2015 [жалоба]
#3  Фонтанка  Питер (Сегодня, 19:13)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Прогнозы Нобеля , с поразительной точностью никогда не сбываются. Пиcтeть, не мешки ворочать.


--------------------
- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
#2  igorspartak  Тверь (Сегодня, 19:11)
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
может чистку надо с федуна начать,более бестолкового руководителя в нашем футболе нет


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
#1  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 19:08)
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
В каждой вонючке нос Нобеля с потной плешью.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
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