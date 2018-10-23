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Адвокат Мамаева: Павел рассчитывает на изменение меры пресечения

Адвокат хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что футболист рассчитывает на изменение меры пресечения.

"Никаких жалоб от Павла не поступает, условия более-менее сносные. Мамаев ждет что, что вопрос с мерой пресечения разрешится для него положительно и ее изменят на не связанную с содержанием в СИЗО", - цитирует Бушманова "Спорт-Экспресс".

Напомним, Мамаев вместе с форвардом "Зенита" Александром Кокориным были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".
Теги: Мамаев
Сегодня, 19:15
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#1  diego milito 22   (Сегодня, 19:40)
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Болеет за:
«Спартак»
Ты, Игорек, статью огласи, по которой они там маются.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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