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Жена отсудила у Александра Кержакова право на ребенка

Милана Кержакова, жена бывшего нападающего сборной России Александра Кержакова, отсудила у него право на воспитание ребенка в ходе бракоразводного процесса.

Милана и Александр Кержаковы приняли решение развестись около месяца назад – первой об этом заявила супруга спортсмена. В браке пара прожила только два года, за это время у них родился сын, но вскоре после рождения малыша начались семейные проблемы. Александр обвинил жену в неадекватности и употреблении запрещенных препаратов, а Милана его – в изменах, издевательствах и попытке похитить ребенка. Впоследствии она извинилась за обвинения в похищении и признала проблему с наркотиками.

Super.ru
Теги: Кержаков
Сегодня, 19:28
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#5  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 20:00)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Оставить ребенка наркоманке? Да уж, закон что дышло...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#4  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 19:52)
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Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: diego milito 22
Жене-наркоманке ребенка на воспитание? Лихо.

smile Жена прежде всего дочь,хоть и покойного,но депутата-так,что у Кержакова изначально вариантов не было.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#3  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:48)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Связи отца еще делают свое дело.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
#2  diego milito 22   (Сегодня, 19:41)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Жене-наркоманке ребенка на воспитание? Лихо.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#1  suarez   (Сегодня, 19:37)
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Болеет за:
«Зенит»
Этот мир несовершенный
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
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