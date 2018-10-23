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Андрей Лексаков: информация о Черчесове в "Спартаке" и выеденного яйца не стоит

Технический директор РФС Андрей Лексаков прокомментировал информацию о том, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить "Спартак".

"С этим вопросом лучше обращаться к Черчесову. На мой взгляд, информация и выеденного яйца не стоит", - цитирует Лексакова телеканал "360".
Теги: Черчесов Спартак
Сегодня, 19:46
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