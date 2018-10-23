Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Адвокат Мамаева рассказал о посещении футболиста родственниками

Адвокат хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что супруга футболиста Алана пока не навещала его в СИЗО.

"Отец с ним виделся на прошлой неделе. Надеюсь, в ближайшее время Павла навестит и супруга", - цитирует Бушманова "Спорт-Экспресс".

Напомним, Мамаев вместе с форвардом "Зенита" Александром Кокориным были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".
Теги: Мамаев
Сегодня, 19:53
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.