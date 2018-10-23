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Олег Кононов не может вести переговоры с другими клубами по контракту с "Арсеналом"

"Спартак" провел консультации с представителями главного тренера тульского "Арсенала" Олега Кононова.

52-летний специалист по контракту с "Арсеналом" не имеет права вести переговоры с другими клубами. Также в договоре нет пункта об отступных, сообщает "Спорт-Экспресс".

Действующее соглашение Кононова с тульской командой рассчитано до конца этого сезона.
Теги: Кононов Арсенал Тула
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