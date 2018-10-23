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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Каррера сфотографировался с игроками "Спартака" на прощальной встрече. Глушакова нет, Ещенко есть (18)
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Массимо Каррера не стал говорить об уходе из "Спартака"
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера не стал комментировать свою отставку. 54-летний итальянец сегодня провел прощальный обед в ресторане "Ласточка", на котором присутствовал весь основной состав команды, кроме хавбека Дениса Глушакова.
Каррера был отправлен в отставку с поста главного тренера "Спартака" 22 октября. Завтра он проведет пресс-конференцию в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
"Спорт-Экспресс"
Каррера был отправлен в отставку с поста главного тренера "Спартака" 22 октября. Завтра он проведет пресс-конференцию в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
"Спорт-Экспресс"
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