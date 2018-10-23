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Массимо Каррера не стал говорить об уходе из "Спартака"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера не стал комментировать свою отставку. 54-летний итальянец сегодня провел прощальный обед в ресторане "Ласточка", на котором присутствовал весь основной состав команды, кроме хавбека Дениса Глушакова.

Каррера был отправлен в отставку с поста главного тренера "Спартака" 22 октября. Завтра он проведет пресс-конференцию в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 20:22
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