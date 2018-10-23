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Александр Кержаков - о передаче судом прав на ребенка его жене: что это было?! Где закон???

Бывший футболист сборной России Александр Кержаков недоволен решением суда передать права на ребенка его супруге Милане на время бракоразводного процесса пары.

"сегодня петроградский суд Спб вынес решение об обеспечительных мерах. Короче, постановил, что на время основных заседаний по определению места проживания ребенка, Артемий будет жить с мамой. Отсюда ряд вопросов... Что это было?!?!?! Как такое возможно???!!! Как они вообще себе это представляют ??? Приставы и органы опеки вырвут ребенка 1,6 месяцев у меня из рук?! Они не понимают, что Тема будет плакать, что он никогда не видел эту "заботливую" маму, которая не работая, даже не соизволила явиться сегодня на заседание суда!!! Чем руководствовался суд?! Интересами мамы, которая с февраля(а в нормальном состоянии так вообще никогда) не видела ребенка?! Кто учёл интересы маленького беззащитного ребенка?! Почему суд не обязал меня, как отца, который живет с сыном полгода неразлучно, пропускать маму в присутствии психологов на встречи? Почему ребенка нужно вырвать из привычных условий и из рук родного человека к которому он привык и от которого получает заботу и любовь?! Получается, что руководствуясь судебным актом сейчас будет осуществлено психологическое насилие над маленьким ребенком!!!! Где закон ,который защищает интересы ребенка?! Где вообще закон ? Где нормы международной конвенции ? И ещё один вопрос.. Откуда пьяная мать Миланы, еще 3 недели назад знала, как закончится сегодняшнее заседание, совпадение?", - написал Кержаков.

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Сегодня петроградский суд Спб вынес решение об обеспечительных мерах. Короче, постановил, что на время основных заседаний по определению места проживания ребенка, Артемий будет жить с мамой. Отсюда ряд вопросов... Что это было?!?!?! Как такое возможно???!!! Как они вообще себе это представляют ??? Приставы и органы опеки вырвут ребенка 1,6 месяцев у меня из рук?! Они не понимают, что Тема будет плакать, что он никогда не видел эту "заботливую" маму, которая не работая, даже не соизволила явиться сегодня на заседание суда!!! Чем руководствовался суд?! Интересами мамы, которая с февраля(а в нормальном состоянии так вообще никогда) не видела ребенка?! Кто учёл интересы маленького беззащитного ребенка?! Почему суд не обязал меня, как отца, который живет с сыном полгода неразлучно, пропускать маму в присутствии психологов на встречи? Почему ребенка нужно вырвать из привычных условий и из рук родного человека к которому он привык и от которого получает заботу и любовь?! Получается, что руководствуясь судебным актом сейчас будет осуществлено психологическое насилие над маленьким ребенком!!!! Где закон ,который защищает интересы ребенка?! Где вообще закон ? Где нормы международной конвенции ? И ещё один вопрос.. Откуда пьяная мать Миланы, еще 3 недели назад знала, как закончится сегодняшнее заседание, совпадение?

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Теги: Кержаков
Сегодня, 21:09
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6
(4)
#6  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:13)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Теперь её следующий шаг высосать с тебя все бабки.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#5  zloy   (Сегодня, 22:08)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Барселона»
Мдя, закон что дышло, Россия однако, Саша надо бороться за сына
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#4  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:03)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Саша успокойся.
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#3  baden69   (Сегодня, 21:41)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Саша, все просто.... ты футболист, а сейчас такие решения входят в моду...
Регистрация: 31.08.2010 [жалоба]
#2  нетрал   (Сегодня, 21:28)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
это мафия ...куда ты смотрел?
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#1  scorpion 69  колпино (Сегодня, 21:16)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Мало отстегнул этой профурсетке
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
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