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Александр Кержаков - о передаче судом прав на ребенка его жене: что это было?! Где закон???
"сегодня петроградский суд Спб вынес решение об обеспечительных мерах. Короче, постановил, что на время основных заседаний по определению места проживания ребенка, Артемий будет жить с мамой. Отсюда ряд вопросов... Что это было?!?!?! Как такое возможно???!!! Как они вообще себе это представляют ??? Приставы и органы опеки вырвут ребенка 1,6 месяцев у меня из рук?! Они не понимают, что Тема будет плакать, что он никогда не видел эту "заботливую" маму, которая не работая, даже не соизволила явиться сегодня на заседание суда!!! Чем руководствовался суд?! Интересами мамы, которая с февраля(а в нормальном состоянии так вообще никогда) не видела ребенка?! Кто учёл интересы маленького беззащитного ребенка?! Почему суд не обязал меня, как отца, который живет с сыном полгода неразлучно, пропускать маму в присутствии психологов на встречи? Почему ребенка нужно вырвать из привычных условий и из рук родного человека к которому он привык и от которого получает заботу и любовь?! Получается, что руководствуясь судебным актом сейчас будет осуществлено психологическое насилие над маленьким ребенком!!!! Где закон ,который защищает интересы ребенка?! Где вообще закон ? Где нормы международной конвенции ? И ещё один вопрос.. Откуда пьяная мать Миланы, еще 3 недели назад знала, как закончится сегодняшнее заседание, совпадение?", - написал Кержаков.
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Сегодня петроградский суд Спб вынес решение об обеспечительных мерах. Короче, постановил, что на время основных заседаний по определению места проживания ребенка, Артемий будет жить с мамой. Отсюда ряд вопросов... Что это было?!?!?! Как такое возможно???!!! Как они вообще себе это представляют ??? Приставы и органы опеки вырвут ребенка 1,6 месяцев у меня из рук?! Они не понимают, что Тема будет плакать, что он никогда не видел эту "заботливую" маму, которая не работая, даже не соизволила явиться сегодня на заседание суда!!! Чем руководствовался суд?! Интересами мамы, которая с февраля(а в нормальном состоянии так вообще никогда) не видела ребенка?! Кто учёл интересы маленького беззащитного ребенка?! Почему суд не обязал меня, как отца, который живет с сыном полгода неразлучно, пропускать маму в присутствии психологов на встречи? Почему ребенка нужно вырвать из привычных условий и из рук родного человека к которому он привык и от которого получает заботу и любовь?! Получается, что руководствуясь судебным актом сейчас будет осуществлено психологическое насилие над маленьким ребенком!!!! Где закон ,который защищает интересы ребенка?! Где вообще закон ? Где нормы международной конвенции ? И ещё один вопрос.. Откуда пьяная мать Миланы, еще 3 недели назад знала, как закончится сегодняшнее заседание, совпадение?
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