Александр Селихов: все сказали Каррере, что хотели сказать лично

Вратарь "Спартака" Александр Селихов в "сторис" опубликовал фотографию с прощального обеда экс-главного тренера красно-белых Массимо Карреры."Все сказали тренеру то, что хотели сказать лично. Уважение", - подписал фотографию Селихов.Напомним, Каррера был уволен из "Спартака" 22 октября.