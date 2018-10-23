Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Александр Селихов: все сказали Каррере, что хотели сказать лично

Вратарь "Спартака" Александр Селихов в "сторис" опубликовал фотографию с прощального обеда экс-главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

"Все сказали тренеру то, что хотели сказать лично. Уважение", - подписал фотографию Селихов.

Напомним, Каррера был уволен из "Спартака" 22 октября.
Теги: Селихов Каррера Спартак
Сегодня, 21:28
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(1)
#4  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:13)
  • -1
  •  (1)

Цитата: zeracool
Что ж вы все его так уважали что не играли ни за него ни за клуб..из всех кто играл это зобнин джикия жиго..ну мож еще пара человек

Он ставил в состав кого попало, вот и не играли.. Не научил как.. Прям Глушак "сожрал" итальянца, фигня это всё..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#3  igorspartak  Тверь (Сегодня, 22:11)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Саш а федуну вы ничего не хотели сказать?или глушаку по роже заехать?
сплавили мужика твари и всё хорошо ,жизнь удалась,играем(плавим)дальше


--------------------
Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
#2  zenit47  СПБ (Сегодня, 21:45)
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Слили мужика, теперь деферамбы поют, как то по свинки господа
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#1  zeracool  москва (Сегодня, 21:34)
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Что ж вы все его так уважали что не играли ни за него ни за клуб..из всех кто играл это зобнин джикия жиго..ну мож еще пара человек старалась..остальные куи пинали,когда он хотел из вас команду сделать
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.