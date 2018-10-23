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Кокорин и Мамаев не смогут играть в футбол в СИЗО

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил, что Александр Кокорин и Павел Мамаев не смогут играть в футбол в СИЗО.

"Футбольного поля для подозреваемых и обвиняемых нет. Есть только небольшое импровизированное футбольное поле для заключенных хозяйственного отряда.

Это люди, отбывающие срок наказания в "Бутырке", и при этом они убираются, делают какой-то ремонт, разносят посылки", – сказал Мельников.

Он также добавил, что футболисты записались в платный спортзал при следственном изоляторе (250 рублей за занятие).

"Сам спортзал — небольшое помещение, переделанное из камеры для содержания граждан. Там есть стол для настольного тенниса и тренажеры", – добавил Мельников.

RT
Теги: Кокорин Мамаев
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