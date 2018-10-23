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"Фратрия": мы не согласны с решением по Каррере и требуем отстранить Глушакова от основы

Организация болельщиков "Спартака" "Фратрия" выступила с заявлением по поводу отставки бывшего главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

"Организация болельщиков "Спартака" "Фратрия" выражает свое категорическое несогласие с принятым решением об увольнении главного тренера команды Массимо Карреры. Мы не согласны ни с сутью решения, ни с формой его принятия.

В отставку был отправлен лучший тренер команды со времен Олега Романцева. При Каррере клуб вернул себе чемпионское звание спустя 16 лет, впервые в истории завоевал Суперкубок России.

Решение об отставке было принято без учета мнения фанатов и без какой-либо внятной замены тренеру. При этом ответственность за неудовлетворительные результаты команды в последних играх понес только Каррера. Иные функционеры клуба имеют к результатам как минимум не меньшее отношение, однако продолжают оставаться на своих местах.

В связи с этим считаем, что мы заслужили внятного объяснения от руководства клуба, почему все последствия коснулись только главного тренера и никого из иных лиц клуба. Мы также требуем отстранить Дениса Глушакова от матчей основы в связи с нарушением основных спортивных принципов и ненадлежащим исполнением роли капитана команды.

Кроме того, обращаем внимание, что уход из "Спартака" Массимо Карреры заслуживает отдельной церемонии, которую мы также требуем организовать. Можно уволить Карреру, забыть все достижения, но не получится все это так легко скормить болельщикам "Спартака".

Массимо - один из нас!", - говорится в заявлении.

Теги: Каррера Глушаков Спартак
Вчера, 23:05
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26
(16)
#26  Имя  Ленинградская область (Сегодня, 01:19)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
За это Фратрия достойна уважения.
Регистрация: 15.08.2014 [жалоба]
#25  AlecseiSoc  Сочи (Сегодня, 00:37)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Полностью поддерживаю!
Регистрация: 13.03.2017 [жалоба]
#24  нетрал   (Сегодня, 00:27)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Quincy
,это популист и провокатор

40 лет стажа ..или пиликает?
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#23  Quincy   (Сегодня, 00:22)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: нетрал
Цитата: Quincy
Молодцы парни,разделяю их позицию

а как же верный спартач повар и стихоплет ,певун и рупор? он доволен

Ну какой это болельщик,это популист и провокатор
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#22  Odyssey  Санкт-Петербург (Сегодня, 00:13)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Достойные слова.
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
#21  sparwik53  Виктор (Сегодня, 00:13)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenitchik123
а Федуну покую!

Зато Миллер вылезает из кожи за Кокорина уголовника.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#20  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 00:01)
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Ой, всё... А по Аленичеву вокруг стадиона валялись, когда он болтал против Старкова! Так тот болтал!!!!!!! А здесь настолько культурно и неброско ЧТО-ТО неясное было с лайками... Фантазёры эти фратрийцы.
Так что по Глушакову - хамство без причин, а по Каррере - никаких прав на требования.


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#19  нетрал   (Вчера, 23:56)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Quincy
Молодцы парни,разделяю их позицию

а как же верный спартач повар и стихоплет ,певун и рупор? он доволен
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#18  Apant1   (Вчера, 23:55)
  • +4
  •  (6)

Поддерживаю
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#17  SPV 77  Брянск (Вчера, 23:50)
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Как можно быть такими тупоголовыми и искренне верить ,что игрок уровня Глушакова может решать судьбу тренера .
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#16  spiri   (Вчера, 23:49)
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
респект болелам,это по-мужски!! flushed


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
#15  Gotikaoleg   (Вчера, 23:47)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: alexpyat
Молодцы! Хоть и слабо верю, что Федун хоть как-то обратит на это внимание, но надеюсь парни своего добьются! Глушаку не место в составе - человек по сущности предатель. Он сначала клялся в любви Локомотиву, потом оказалось с детства за Спартак, потом как только сам перестал играть в футбол начал сливать тренера. Нафиг нужен такой человек в коллективе?

золотые слова
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
#14  alexpyat  Пятигорск (Вчера, 23:43)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
Молодцы! Хоть и слабо верю, что Федун хоть как-то обратит на это внимание, но надеюсь парни своего добьются! Глушаку не место в составе - человек по сущности предатель. Он сначала клялся в любви Локомотиву, потом оказалось с детства за Спартак, потом как только сам перестал играть в футбол начал сливать тренера. Нафиг нужен такой человек в коллективе?
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#13  Gotikaoleg   (Вчера, 23:42)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Amirovich
Есть выражения типо бла-бла-бла . а тут ХРЮ-ХРЮ-ХРЮ .

кто там вонючий рот открыл
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
#12  AlexDelPiero  Выборг (Вчера, 23:39)
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
глушакову на кол
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#11  SPV 77  Брянск (Вчера, 23:38)
  • -7
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Ну что вы хотите от фанатов Фратрии, там 90 % отмороженных, как и во всех других фан группировках любой команды
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#10  Лето-рыбалка,мяч.  Россия (Вчера, 23:35)
  • -2
  •  (8)

В принципе все верно,но слово ТРЕБУЕМ здесь неприемлемом.фратрия немного попутала,посчитав себя хозяевами Спартака.требовать может тот,кто вкладывает серьезные деньги в клуб,а не тот,кто купил билет на матч и футболку-реплику...
Регистрация: 8.07.2018 [жалоба]
#9  Андрей Зайцев   (Вчера, 23:24)
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Да даже я, хотя и болею за Зенит,но и я считаю что всё таки Кареру убрали зря,и произошло это как то подозрительно быстро,после отстранения Глушакова и Ещёнко.так РПЛ сильной лигой станет врятли.
Регистрация: 3.02.2015 [жалоба]
#8  Charodei  Борзя (Вчера, 23:24)
  • +4
  •  (18)
Болеет за:
ЦСКА
Молодцы,ребята!Искренние слова уважения настоящим болельщикам Спартака!Даже после увольнения не даете Массимо в обиду.И отношение к интриганту и лентяю Дениске очень правильное у вас!
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
#7  Amirovich   (Вчера, 23:23)
  • -9
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Есть выражения типо бла-бла-бла . а тут ХРЮ-ХРЮ-ХРЮ .
Регистрация: 28.02.2015 [жалоба]
#6  Quincy   (Вчера, 23:23)
  • +8
  •  (20)
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы парни,разделяю их позицию
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#5  Брюзга  Рязань (Вчера, 23:19)
  • -7
  •  (11)

Надо было дождаться, чтобы пять дома проиграли. Тогда бы угомонились. sunglasses .
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#4  zenitchik123   (Вчера, 23:12)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
а Федуну покую!
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#3  pikaldi  voronezh (Вчера, 23:12)
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Если в четверг будет капитанить этот гавноИгрок №8 -лично для меня Спартак умер . Федун просто ган-дон
Регистрация: 25.01.2016 [жалоба]
#2  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Вчера, 23:10)
  • +9
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Приятно это читать. Молодцы. Очень адекватная , правильная реакция.
Наверху у кого-то мозги поплыли окончательно, это очевидно.

Вот только ответа , наверняка, не последует. Как всегда и везде. Замнут, затянут...успокоится «челядь»...ведь так, там, считают.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
#1  anonymous   (Вчера, 23:09)
  • +10
  •  (22)

вот настоящие болельщики Спартака, а не большинство ереси, которая здесь трёца
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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