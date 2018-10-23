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Милана Кержакова: грустно от того, что человек, которого я любила, теперь позволяет себе ложные, низкие и грязные высказывания о моих родных
"Сложно передать словами, как я счастлива! Как я рада, что суд принял первые доказательства несостоятельности всех обвинений в мой адрес и вынес решение о местонахождении моего малыша со мной!
Вчера я молилась, прижав к груди фотографию своего отца, и он не оставил меня.
Я не могла заснуть всю ночь, зная, что от первого заседания зависит моя дальнейшая судьба и жизнь, жизнь моего сына рядом со мной и моей семьей.
И в момент, когда суд принял решение в мою пользу у меня просто не было слов, кроме бескрайнего чувства благодарности за то, что мне могут вернуть мой смысл жизни.
После стольких унижений, отказах во встречах, издевательствах, после всего того, что мне пришлось пережить за последнее время - я снова обрела надежду.
Я слишком сильно люблю своего сына и ради него я готова на все, я верю, что он это обязательно узнает и оценит, когда станет взрослым.
Одно только омрачает сегодняшний день - невозможность до обжалования определения суда обнять своего малыша, так как его папа отказался добровольно исполнять решение суда. Но я верю в то, что совсем скоро мы с Темой будем вместе, и уже навсегда.
Моя борьба еще не закончена, но я к ней готова!
Сейчас мне очень грустно только от одного: наблюдать за тем, как человек, который всю нашу совместную жизнь буквально признавался в любви всей моей семье, и которого я любила бесконечно и всем сердцем,которому хотела посвятить свою жизнь,теперь позволяет себе ложные, низкие и грязные высказывания о моих родных!
Бог ему судья, я не держу зла, я любила и за свою любовь была готова все отдать. Кроме своего сына. Сила оказалась в правде", - написала Кержакова.
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Я хотела бы начать свой пост со слов благодарности всем, кто меня поддерживал! Я бесконечно благодарна команде @alexanderdobrovinsky Александра Добровинского. Сложно передать словами, как я счастлива! Как я рада, что суд принял первые доказательства несостоятельности всех обвинений в мой адрес и вынес решение о местонахождении моего малыша со мной! Вчера я молилась, прижав к груди фотографию своего отца, и он не оставил меня. Я не могла заснуть всю ночь, зная, что от первого заседания зависит моя дальнейшая судьба и жизнь, жизнь моего сына рядом со мной и моей семьёй. И в момент, когда суд принял решение в мою пользу у меня просто не было слов, кроме бескрайнего чувства благодарности за то, что мне могут вернуть мой смысл жизни. После стольких унижений, отказах во встречах, издевательствах, после всего того, что мне пришлось пережить за последнее время - я снова обрела надежду. Я слишком сильно люблю своего сына и ради него я готова на всё, я верю, что он это обязательно узнает и оценит, когда станет взрослым. Одно только омрачает сегодняшний день - невозможность до обжалования определения суда обнять своего малыша, так как его папа отказался добровольно исполнять решение суда. Но я верю в то, что совсем скоро мы с Темой будем вместе, и уже навсегда. Моя борьба ещё не закончена , но я к ней готова! Хочу сказать отдельное спасибо Яне Рудковской @rudkovskayaofficial за то, что пыталась помирить нас и проявляла участие в моей жизни. Сейчас мне очень грустно только от одного: наблюдать за тем, как человек, который всю нашу совместную жизнь буквально признавался в любви всей моей семье, и которого я любила бесконечно и всем сердцем,которому хотела посвятить свою жизнь,теперь позволяет себе ложные, низкие и грязные высказывания о моих родных! Бог ему судья,я не держу зла,я любила и за свою любовь была готова всё отдать. Кроме своего сына. Сила оказалась в правде.
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