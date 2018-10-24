Вячеслав Колосков: увольнение Бушманова логично. Как и Карреры

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал уход Евгения Бушманова с поста главного тренера молодежной сборной России."Не думаю, что Бушманову стоило давать второй шанс. Он отработал до конца отборочного цикла, и у него был шанс исправить ситуацию. После провального начала – ничьей с Арменией и поражения от Сербии – в концовке у команды была возможность занять второе место и пробиться в стыковые матчи, но решающий матч с Австрией сложился для нас хуже некуда.В его распоряжении было самое сильное поколение молодых российских футболистов за последние 10-15 лет. Он не смог добиться того, чтобы в его команде эти ребята реализовали весь свой игровой потенциал.Увольнение Бушманова абсолютно логичный шаг. То же самое могу сказать и про Массимо Карреру", - сказал Колосков.