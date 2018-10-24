Олег Кононов отсутствовал на вчерашней вечерней тренировке "Арсенала"

Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов отсутствовал на вчерашней вечерней тренировке команды.Вполне возможно, что это связано с тем, что 52-летний специалист принимал участие в переговорах с московским "Спартаком".Напомним, ранее гендиректор "Арсенала" назвал бредом новости о том, что Кононов может возглавить "Спартак".