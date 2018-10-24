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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Олег Кононов отсутствовал на вчерашней вечерней тренировке "Арсенала"
Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов отсутствовал на вчерашней вечерней тренировке команды.
Вполне возможно, что это связано с тем, что 52-летний специалист принимал участие в переговорах с московским "Спартаком".
Напомним, ранее гендиректор "Арсенала" назвал бредом новости о том, что Кононов может возглавить "Спартак".
"СЭ"
Вполне возможно, что это связано с тем, что 52-летний специалист принимал участие в переговорах с московским "Спартаком".
Напомним, ранее гендиректор "Арсенала" назвал бредом новости о том, что Кононов может возглавить "Спартак".
"СЭ"
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