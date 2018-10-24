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Олег Кононов отсутствовал на вчерашней вечерней тренировке "Арсенала"

Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов отсутствовал на вчерашней вечерней тренировке команды.

Вполне возможно, что это связано с тем, что 52-летний специалист принимал участие в переговорах с московским "Спартаком".

Напомним, ранее гендиректор "Арсенала" назвал бредом новости о том, что Кононов может возглавить "Спартак".

"СЭ"
Теги: Кононов Арсенал Тула Спартак
Сегодня, 09:49
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#1  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 10:15)
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Болеет за:
ЦСКА
Все ! Увели мужика из Тулы в Москву ! Конец Кононову !


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
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