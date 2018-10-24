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Ари: хочу стать новым Галицким

Форвард "Краснодара"Ари назвал свои главные цели.

"Сейчас моя цель — стать чемпионом России еще с "Краснодаром", войти в историю этого клуба. В дальнейшем я хотел бы стать "новым Галицким" — помогать ребятам, как в Бразилии, так и по всему миру развиваться в мире футбола.

Сейчас мы развиваем футбольную школу в Бразилии. Моя команда играет в четвертом дивизионе. У команды есть и молодежные составы. В дальнейшем в планах развитие инфраструктуры школы, постройка баз и полей для нее. Главная мечта — построить свой стадион для команды", - сказал Ари.

Россия 24
Теги: Ари Краснодар Галицкий
Сегодня, 11:42
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#1  Клим Климов   (Сегодня, 11:53)
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online

А наши футболеры развивают пьяные дебоши
Регистрация: 1.07.2017 [жалоба]
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