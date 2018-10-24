Ари: хочу стать новым Галицким

Форвард "Краснодара"Ари назвал свои главные цели."Сейчас моя цель — стать чемпионом России еще с "Краснодаром", войти в историю этого клуба. В дальнейшем я хотел бы стать "новым Галицким" — помогать ребятам, как в Бразилии, так и по всему миру развиваться в мире футбола.Сейчас мы развиваем футбольную школу в Бразилии. Моя команда играет в четвертом дивизионе. У команды есть и молодежные составы. В дальнейшем в планах развитие инфраструктуры школы, постройка баз и полей для нее. Главная мечта — построить свой стадион для команды", - сказал Ари.