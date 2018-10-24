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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Мамаеву запретили носить часы в СИЗО
Секретарь Общественной наблюдательской комиссии Москвы Иван Мельников рассказал, что Павел Мамаев захотел иметь в камере СИЗО часы.
"Павел Мамаев просил разрешить ему в камере хоть какие-то часы, но это не предусмотрено правилами, поэтому в ношении часов ему было отказано", - цитирует Мельникова "Интерфакс".
Мельников отметил, что арестованные футболисты в целом довольны отношением к ним со стороны администрации СИЗО "Бутырка".
"Павел Мамаев просил разрешить ему в камере хоть какие-то часы, но это не предусмотрено правилами, поэтому в ношении часов ему было отказано", - цитирует Мельникова "Интерфакс".
Мельников отметил, что арестованные футболисты в целом довольны отношением к ним со стороны администрации СИЗО "Бутырка".
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