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Мамаеву запретили носить часы в СИЗО

Секретарь Общественной наблюдательской комиссии Москвы Иван Мельников рассказал, что Павел Мамаев захотел иметь в камере СИЗО часы.

"Павел Мамаев просил разрешить ему в камере хоть какие-то часы, но это не предусмотрено правилами, поэтому в ношении часов ему было отказано", - цитирует Мельникова "Интерфакс".

Мельников отметил, что арестованные футболисты в целом довольны отношением к ним со стороны администрации СИЗО "Бутырка".
Теги: Мамаев Кокорин
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#1  GS  Москва (Сегодня, 12:07)
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Мой Великий Шеф, акад. А.Б. Мигдал, ещё в 1930 г. несколько месяцев просидел под следствием по троцкистскому делу. (Но тогда ещё непричастных освобождали.) Говорил, что в тюрьме психологически очень тяжело из-за незнания времени.

Решил задачу как физик - откалибровал время по наполняющейся кружке из капающего крана в камере и сообщал время всей тюрьме.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
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