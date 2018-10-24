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Раненый ножом болельщик ЦСКА отказался от госпитализации и посетил игру с "Ромой"

В посольстве РФ в Италии сообщили, что раненый во время вчерашнего столкновения между болельщиками "Ромы" и ЦСКА болельщик отказался от медицинской помощи и не стал обращаться в полицию.

В ходе драки этот фанат получил удар ножом, еще двое были избиты, однако этот инцидент не стал причиной для изменения планов - болельщик посетил матч своей команды против "Ромы".

Сотрудники полиции были вынуждены разгонять хулиганов гидрантами. 15 фанатов римской команды были задержаны.

Также перед началом матча "Рома" – ЦСКА произошло обрушение эскалатора на станции римского метро "Репубблика", в результате чего пострадало 16 россиян.

"СЭ"
Теги: ЦСКА Рома
Сегодня, 12:15
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