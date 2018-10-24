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121 год назад состоялся первый футбольный матч в России (фото)

24 октября 1897 года считается датой рождения российского футбола. В тот день на Васильевском острове в Санкт-Петербурге состоялся первый официальный футбольный матч в России.

В нем приняли участие команды Кружка любителей спорта и Василеостровского общества футболистов против английского профессионального клуба.

Матч закончился победой англичан со счетом 6:0.

121 год назад состоялся первый футбольный матч в России (фото)


ФК "Зенит"
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#1  mao555   (Сегодня, 13:04)
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Болеет за:
«Барселона»
С праздником!


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mao
Регистрация: 20.09.2016 [жалоба]
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