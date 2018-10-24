121 год назад состоялся первый футбольный матч в России (фото)

24 октября 1897 года считается датой рождения российского футбола. В тот день на Васильевском острове в Санкт-Петербурге состоялся первый официальный футбольный матч в России.В нем приняли участие команды Кружка любителей спорта и Василеостровского общества футболистов против английского профессионального клуба.Матч закончился победой англичан со счетом 6:0.