Источник: в данный момент Федун проводит встречу с Олегом Кононовым в офисе "Спартака"

По информации журналиста Василий Конова, в настоящий момент на домашнем стадионе "Спартака" проходит встреча между президентом клуба Леонидом Федуном и главным тренером тульского "Арсенала" Олегом Кононовым.На встрече также присутствует вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов. Существует вероятность, что уже сегодня стороны договорятся о начале совместной работы.