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Источник: в данный момент Федун проводит встречу с Олегом Кононовым в офисе "Спартака"

По информации журналиста Василий Конова, в настоящий момент на домашнем стадионе "Спартака" проходит встреча между президентом клуба Леонидом Федуном и главным тренером тульского "Арсенала" Олегом Кононовым.

На встрече также присутствует вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов. Существует вероятность, что уже сегодня стороны договорятся о начале совместной работы.

Телеграм-канал Василия Конова
Теги: Федун Спартак Кононов Арсенал Тула
Сегодня, 13:49
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#18  yuri  спб (Сегодня, 14:34)
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online

Секретный немецкий тренер)


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#17  borlas   (Сегодня, 14:30)
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online

Цитата: Agasphere
То что надо супротив Глушака.



А с чего ты решил, что он будет супротив?
Они будут заодно.
Регистрация: 22.07.2009 [жалоба]
#16  Agasphere  Москва (Сегодня, 14:20)
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online

Цитата: borlas
тренер хороший, человек - говно.

То что надо супротив Глушака.
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
#15  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 14:16)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Брюзга
Это же полный писдес. Его же везде выгоняли. Нет слов.

а кого не выгоняли?! Черчесова, Карпина, Скрипника?!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#14  borlas   (Сегодня, 14:16)
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online

Цитата: Agasphere
В Севастополь, что ли, будем перебазироваться?


О нем там нехорошо вспоминают.
Как говорят сами севастопольцы: у нас небольшая деревня и все на виду.

Цитата: FedorFedorych
Симпатичный чел, симпатичную игру ставит,


Как говорят знающие люди: тренер хороший, человек - говно.
Мамаев не даст соврать.
Регистрация: 22.07.2009 [жалоба]
#13  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 14:14)
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online
Болеет за:
«Спартак»
отличная новость! больше не будем играть в бей-беги, а вернемся к нашей традиционной спартаковской игре!

Цитата: Apant1
Мне сложно понять какой резон менять Карреру на Кононова

так ты не Спартач! вот тебе и не понять!!!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#12  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 14:13)
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Болеет за:
«Спартак»
С одной стороны его Краснодар играл в интересный футбол, а с другой стороны они весной и в важный матчах всегда проваливались...
Про его интеллигентность, ну хз... Были у нас деспоты и Черчесов и Карпин тоже мало что получилось!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
#11  borlas   (Сегодня, 14:12)
  • +1
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online

Цитата: капля никотина
Кононов уже в обоссанных брюках. Федун довольно улыбается.


Это не важно.
Теперь важно кто будет налаживать микроклимат в раздевалке и авторитет тренера держать на уровне.
Ассистентом скорей всего назначат боксера какого-нибудь, по другому нельзя.
Вспоминается Якин почему то и его спецназовец. Рот открыть и улыбнуться на тренировке никто себе не позволял. smile
Регистрация: 22.07.2009 [жалоба]
#10  FedorFedorych  Ладыжин (Сегодня, 14:09)
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Rasmuz
А теперь придется Арсеналу платить компенсацию.

Увы, в контракте нет такого пункта. Уйдёт нашару. Симпатичный чел, симпатичную игру ставит, но это Алень №2.
Регистрация: 18.02.2012 [жалоба]
#9  Agasphere  Москва (Сегодня, 14:07)
  • -5
  •  (5)
online

В Севастополь, что ли, будем перебазироваться? flushed
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
#8  Apant1   (Сегодня, 14:03)
  • +2
  •  (6)
online

Мне сложно понять какой резон менять Карреру на Кононова
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#7  Евгений Буров   (Сегодня, 14:01)
  • -4
  •  (4)

а какая разница Кононов Слуцкий Черчесов итд стоит серануть пару раз сразу пинка навострят такая уж учесть у народных т к для великих просер не приемлем wink
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
#6  капля никотина  Москва (Сегодня, 13:59)
  • 0
  •  (6)

Кононов уже в обоссанных брюках. Федун довольно улыбается.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#5  Алексей_Новгород  Великий Новгород (Сегодня, 13:59)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Барселона»
За какие интересно заслуги? просто удобная для федуна кандидатура по-моему.
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#4  pahitosik  Москва (Сегодня, 13:57)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Если назначат, то окончательная нам писта. Диктатор нужен, что бы эту шоблу ёплу построить. А Кононов чересчур интелегентен для этого.
Регистрация: 12.03.2014 [жалоба]
#3  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:57)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Ну-ну...


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#2  Rasmuz   (Сегодня, 13:56)
  • -1
  •  (1)

Кто раньше мешал взять, человек почти год был без работы. А теперь придется Арсеналу платить компенсацию.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
#1  Брюзга  Рязань (Сегодня, 13:56)
  • +1
  •  (5)
online

Это же полный писдес. Его же везде выгоняли. Нет слов.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
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