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Источник: Кононов подписал контракт со "Спартаком" до конца сезона

Новым главным тренером "Спартака", с большей долей вероятности, станет Олег Кононов.

Как сообщает источник, красно-белые договорились с белорусским специалистом по условиям контракта.

Срок соглашения составит один год – до конца текущего сезона.

Ранее генеральный директор тульского "Арсенала" назвал информацию о возможном уходе тренера бредом.

"СЭ"
Теги: Кононов Спартак
Сегодня, 14:10
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#36  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 15:01)
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online

Цитата: LIAZ677
А ОПГ Ромашка уже потирает руки, предвкушая , как они эту мямлю будут хавать.


Думаю сольют уже к марту. До мая вряд ли дотянет.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#35  Frankenstein   (Сегодня, 15:01)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Batman
Да-да, Гинер пахан над Галицким и вообще всей РПЛ

блатной
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#34  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 14:57)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: borlas
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
я привык по делам судить, а не по чьему-то чужому трепу,



Странный ты человек.
Я помимо прочитанного ещё и на основании мной и увиденного выводы делаю.

Специально для тебя: тренер он хороший, фанат своего дела, но совершеннейшая амёба, которая со всем согласна и сделает то, что ей скажут.
Сказал Галицкий сделать спартаковский футбол - он сделал.
Сказал Галицкий уступить место в лиге чемпионов Гинеру - он слил в унитаз весь сезон за пару-тройку туров.
Ну и?
Как Каррера супротив воле Федуна он ничего никогда не выиграет. Скажут играть договорняк - сыграет.

Да и, мил человек, гостевая - это форум, табличка слева есть "Последнее с форума", строчка КБ-гостевая. Надо туда тыкнуть, а не то что ты скопировал с обсуждения других новостей.
Успехов. smile

поживем увидим!
а пока, все что ты написал, больше похоже на ахинею чистой воды...
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#33  LIAZ677   (Сегодня, 14:57)
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online

А ОПГ Ромашка уже потирает руки, предвкушая , как они эту мямлю будут хавать.
Регистрация: 3.04.2013 [жалоба]
#32  Blessing  Спб (Сегодня, 14:54)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Что-то быстро нашли, даже не интересно, член попеч.совета обещал через десять дней, лишил болел развлекательного шоу "Кого выберут свиньи", опять наепали.
Мямля конечно, хороший специалист, но абсолютный контраст свинячьему обществу, ягнёнок среди всего этого быдла. Они сожрали матёрых волков типа Черчеса, Лаудрупа, Якина...., а этот уже сейчас обречён,....накуй попёрся в этот непередовой колхоз, не понимаю...?


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#31  Frankenstein   (Сегодня, 14:50)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Пусть Федун сам и смотрит на него с пустыми трибунами,этого Кононова Спартак выносил на раз,с его дырами в обороне,мямля а не тренер,очень удобная фигура для руководства
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#30  JaapStam  JaapStam (Сегодня, 14:48)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да уж, авторитетный спец. Алень хотя бы пердив выигрывал, Карпин копудельсоль брал, даже осетин ЗМС сделал, а это что выиграло?
Регистрация: 14.12.2015 [жалоба]
#29  Batman   (Сегодня, 14:47)
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online
Болеет за:
ЦСКА
borlas,
Да-да, Гинер пахан над Галицким и вообще всей РПЛ smile
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#28  borlas   (Сегодня, 14:45)
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
я привык по делам судить, а не по чьему-то чужому трепу,



Странный ты человек.
Я помимо прочитанного ещё и на основании мной и увиденного выводы делаю.

Специально для тебя: тренер он хороший, фанат своего дела, но совершеннейшая амёба, которая со всем согласна и сделает то, что ей скажут.
Сказал Галицкий сделать спартаковский футбол - он сделал.
Сказал Галицкий уступить место в лиге чемпионов Гинеру - он слил в унитаз весь сезон за пару-тройку туров.
Ну и?
Как Каррера супротив воле Федуна он ничего никогда не выиграет. Скажут играть договорняк - сыграет.

Да и, мил человек, гостевая - это форум, табличка слева есть "Последнее с форума", строчка КБ-гостевая. Надо туда тыкнуть, а не то что ты скопировал с обсуждения других новостей.
Успехов. smile
Регистрация: 22.07.2009 [жалоба]
#27  coban  сегодня (Сегодня, 14:45)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: VIOLATOR
Никаких эмоций эта новость не вызвала

Ясно.. А кого ты ждал, Арсена,мать его Венгера?


--------------------
No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
#26  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 14:41)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Женёка
А смысл его подписывать только на пол сезона?! Что он успеет сделать?! Хрень какая то...

до конца сезона, это до лета! с Каррерой кстати Федун первый раз так же подписывал! и ни чего, чемпионами стали!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#25  VIOLATOR  Новосибирск (Сегодня, 14:40)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Никаких эмоций эта новость не вызвала no_mouth
Регистрация: 16.05.2015 [жалоба]
#24  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 14:38)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
А смысл его подписывать только на пол сезона?! Что он успеет сделать?! Хрень какая то...
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
#23  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:38)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Ослабили конкурента за 10 место.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#22  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 14:36)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: borlas
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
не трепись! а уж если решил, то обоснуй!


Зайди на нашу гостевую.
Не хочу повторяться.
Там написал. Пару дней о нём в твиттерах-шмиттерах, блогах и форумах информацию смотрел. Краткий вывод на гостевой сделал.

т.е ты из тех, кто : сам не читал, но осуждаю... печально, весьма печально!
я привык по делам судить, а не по чьему-то чужому трепу, тем более таких гнилых личностей, как ты где-то упомянул Мамаева! :
borlas (Сегодня, 14:16)


Цитата: Agasphere

В Севастополь, что ли, будем перебазироваться?


О нем там нехорошо вспоминают.
Как говорят сами севастопольцы: у нас небольшая деревня и все на виду.


Цитата: FedorFedorych

Симпатичный чел, симпатичную игру ставит,


Как говорят знающие люди: тренер хороший, человек - говно.
Мамаев не даст соврать.
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#21  капля никотина  Москва (Сегодня, 14:36)
  • +1
  •  (3)

Ах, как он дивно будет блеять дрожащим голоском - "Вперед, Спартак!......".

Конечно, блеать, вперед - заднюю передачу еще не приделали
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#20  Thor   (Сегодня, 14:33)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
А карт-бланш на разгон ОПГ Ромашка ему дадут ? Хотя даже если дадут , через годик "эффективные топ-менеджеры" - Измайлов и А.Федун сожрут его и не подавятся


--------------------
Спартаковские болельщики ... Это такой народ, что к ним надо прислушиваться. Иначе они и убить могут" К.И.Бесков
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
#19  borlas   (Сегодня, 14:32)
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
не трепись! а уж если решил, то обоснуй!


Зайди на нашу гостевую.
Не хочу повторяться.
Там написал. Пару дней о нём в твиттерах-шмиттерах, блогах и форумах информацию смотрел. Краткий вывод на гостевой сделал.
Регистрация: 22.07.2009 [жалоба]
#18  Батька   (Сегодня, 14:31)
  • +1
  •  (3)

Хороший вариант ....было бы здорово ....надеюсь не будет метаться с составом ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#17  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 14:29)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: borlas
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
поздравляю всех красно-белых!!!



С чем?
До сегодняшнего дня было просрано всё, кроме чести.
Теперь и её не стало.

не трепись! а уж если решил, то обоснуй!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#16  borlas   (Сегодня, 14:26)
  • +3
  •  (5)
online

Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
поздравляю всех красно-белых!!!



С чем?
До сегодняшнего дня было просрано всё, кроме чести.
Теперь и её не стало.
Регистрация: 22.07.2009 [жалоба]
#15  Брюзга  Рязань (Сегодня, 14:25)
  • +1
  •  (3)
online

Пляяяяяяяяя......
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#14  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 14:24)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Катрапс
У Спартака наступает безвременье...

безвременьем был прошлый сезон Карреры и первая треть этого сезона до его отставки! а теперь наступает время Кононова!
и Спартак вновь заиграет, не сразу конечно, а скорее всего после зимнего перерыва, в комбинационный футбол, а не будет вымучивать очки забивая голы исключительно со стандартов!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#13  Koman4  Приморье (Сегодня, 14:21)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Гендиректор тульского "Арсенала": Кононов в "Спартаке"? Бред. Вчерашняя заметка.))))
Регистрация: 6.02.2008 [жалоба]
#12  Rasmuz   (Сегодня, 14:21)
  • 0
  •  (2)

Арсенал неплохо заработает. Человек до 1 июня 2018 был без работы. Вообще в РПЛ тасуется старая замусоленная тренерская колода. Хотя, Кононов профессионал и может вернуть спартаковский стиль, если ему не будут мешать.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
#11  Катрапс  Россия (Сегодня, 14:18)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
У Спартака наступает безвременье...
Регистрация: 27.04.2009 [жалоба]
#10  Савелий  Россия (Сегодня, 14:18)
  • +4
  •  (4)

Будем посмотреть.... Не жёсткий он человек, Ещенко его прожуёт и ...(
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
#9  Saveger  СПб (Сегодня, 14:18)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
13:49 Источник: в данный момент Федун проводит встречу с Олегом Кононовым в офисе "Спартака"


14:10 Источник: Кононов подписал контракт со "Спартаком" до конца сезона


Этот источник сидит под столом в кабинете Федуна? Стесняюсь спросить, чем он занимается в свободное от сообщения новостей время


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Чё вы все гоните на Зенит? Хороший же клуб
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#8  Koman4  Приморье (Сегодня, 14:18)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну не знаю, после увольнения Карреры, остался осадок, так что про назначения Кононова, да еще до конца сезона, в общем очередной временщик, не более.
Регистрация: 6.02.2008 [жалоба]
#7  капля никотина  Москва (Сегодня, 14:16)
  • +2
  •  (2)

Визу успеет английскую оформить?
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
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