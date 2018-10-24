Источник: Кононов подписал контракт со "Спартаком" до конца сезона

Новым главным тренером "Спартака", с большей долей вероятности, станет Олег Кононов.Как сообщает источник, красно-белые договорились с белорусским специалистом по условиям контракта.Срок соглашения составит один год – до конца текущего сезона.Ранее генеральный директор тульского "Арсенала" назвал информацию о возможном уходе тренера бредом.