Болельщики "Рубина" выбрали лучшего футболиста команды в сентябре

Сердар Азмун – лучший игрок сентября по версии болельщиков!? pic.twitter.com/qbbalScCVU — «Рубин» Казань (@fcrk) October 24, 2018

Нападающий "Рубина" Сердар Азмун признан лучшим игроком клуба в сентябре по версии болельщиков.За месяц иранец провел три матча - против "Енисея" (1:0) и "Арсенала" (2:2) в чемпионате России и против "Химок" (1:0) в Кубке страны. В обеих играх РПЛ он отдал по одному голевому пасу.