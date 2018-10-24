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Болельщики "Рубина" выбрали лучшего футболиста команды в сентябре

Нападающий "Рубина" Сердар Азмун признан лучшим игроком клуба в сентябре по версии болельщиков.



За месяц иранец провел три матча - против "Енисея" (1:0) и "Арсенала" (2:2) в чемпионате России и против "Химок" (1:0) в Кубке страны. В обеих играх РПЛ он отдал по одному голевому пасу.
Теги: Рубин Азмун
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