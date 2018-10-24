Болельщики "Спартака" пришли проводить Карреру к зданию, где пройдет пресс-конференция тренера

Болельщики "Спартака" пришли к зданию МИА "Россия Сегодня", где в 16.00 по московскому времени должна начаться пресс-конференция бывшего главного тренера команды Массимо Карреры. Проход в здание осуществляется строго по пропускам, соответственно, фанаты остались на улице. Некоторые болельщики одеты в футболки "Массимо один из нас".22 окетября было объявлено об уходе 54-летнего Карреры с поста главного тренера "Спартака". Итальянский специалист возглавлял команду с лета 2016 года. Под руководством Карреры красно-белые выиграли чемпионат России сезона-2016/17 и Суперкубок России-2017.