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Болельщики "Спартака" пришли проводить Карреру к зданию, где пройдет пресс-конференция тренера

Болельщики "Спартака" пришли к зданию МИА "Россия Сегодня", где в 16.00 по московскому времени должна начаться пресс-конференция бывшего главного тренера команды Массимо Карреры. Проход в здание осуществляется строго по пропускам, соответственно, фанаты остались на улице. Некоторые болельщики одеты в футболки "Массимо один из нас".

22 окетября было объявлено об уходе 54-летнего Карреры с поста главного тренера "Спартака". Итальянский специалист возглавлял команду с лета 2016 года. Под руководством Карреры красно-белые выиграли чемпионат России сезона-2016/17 и Суперкубок России-2017.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 16:06
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#1  сынок  CCCP (Сегодня, 16:17)
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Болеет за:
«Спартак»
https://rsport.ria.ru/football/20181024/1144621915.html

прессуха
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
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