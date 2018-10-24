Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Массимо Каррера: я многим обязан игрокам "Спартака"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поблагодарил игроков московского клуба.

"Мне вчера было очень приятно поужинать с ребятами, я их поблагодарил, они способствовали моему тренерскому и человеческому опыту, я обязан им многим. Я передал им какие-то ценности. Поделился с ними личными качествами. Каждого игрока нужно оценивать сначала как человека", - сказал Каррера на специальной пресс-конференции.

Rusfootball.info
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 16:24
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(5)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.