Массимо Каррера: я многим обязан игрокам "Спартака"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поблагодарил игроков московского клуба."Мне вчера было очень приятно поужинать с ребятами, я их поблагодарил, они способствовали моему тренерскому и человеческому опыту, я обязан им многим. Я передал им какие-то ценности. Поделился с ними личными качествами. Каждого игрока нужно оценивать сначала как человека", - сказал Каррера на специальной пресс-конференции.