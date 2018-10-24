Массимо Каррера: ситуация с Глушаковым? Я знаю много-много вещей, но я унесу это с собой

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Карерра на специальной пресс-конференции рассказал о ситуации с Денисом Глушаковым.- Спасибо за вопрос. Наконец-то я в последний раз скажу об этом. Его не было вчера. Ещенко был. У меня никогда не было проблем ни с кем, тем более с капитаном. У меня всегда были такие отношения с ним, как с другими. Я способствовал продлению его контракта. Если потом наши отношения ухудшились, это не с моей стороны произошло. Не считаю себя виновным. Я спокоен. Его отстранение от команды никак не связано с тем, нравится он мне или нет. Были другие вещи, которые я знаю, которые я читал, слышал и видел. Много-много вещей. Поскольку это не те вещи, поскольку я не являюсь "змеей", я унесу это с собой. Для меня это будет уроком.