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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Массимо Каррера: ситуация с Глушаковым? Я знаю много-много вещей, но я унесу это с собой
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Карерра на специальной пресс-конференции рассказал о ситуации с Денисом Глушаковым.
- Вы сказали о вчерашнем обеде команды. На нем не было Глушакова. Приглашали ли его? Или знаете причину, почему не пришел? Можете закрыть историю с ним?
- Спасибо за вопрос. Наконец-то я в последний раз скажу об этом. Его не было вчера. Ещенко был. У меня никогда не было проблем ни с кем, тем более с капитаном. У меня всегда были такие отношения с ним, как с другими. Я способствовал продлению его контракта. Если потом наши отношения ухудшились, это не с моей стороны произошло. Не считаю себя виновным. Я спокоен. Его отстранение от команды никак не связано с тем, нравится он мне или нет. Были другие вещи, которые я знаю, которые я читал, слышал и видел. Много-много вещей. Поскольку это не те вещи, поскольку я не являюсь "змеей", я унесу это с собой. Для меня это будет уроком.
Rusfootball.info
- Вы сказали о вчерашнем обеде команды. На нем не было Глушакова. Приглашали ли его? Или знаете причину, почему не пришел? Можете закрыть историю с ним?
- Спасибо за вопрос. Наконец-то я в последний раз скажу об этом. Его не было вчера. Ещенко был. У меня никогда не было проблем ни с кем, тем более с капитаном. У меня всегда были такие отношения с ним, как с другими. Я способствовал продлению его контракта. Если потом наши отношения ухудшились, это не с моей стороны произошло. Не считаю себя виновным. Я спокоен. Его отстранение от команды никак не связано с тем, нравится он мне или нет. Были другие вещи, которые я знаю, которые я читал, слышал и видел. Много-много вещей. Поскольку это не те вещи, поскольку я не являюсь "змеей", я унесу это с собой. Для меня это будет уроком.
Rusfootball.info
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