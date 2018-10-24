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Массимо Каррера: ситуация с Глушаковым? Я знаю много-много вещей, но я унесу это с собой

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Карерра на специальной пресс-конференции рассказал о ситуации с Денисом Глушаковым.

- Вы сказали о вчерашнем обеде команды. На нем не было Глушакова. Приглашали ли его? Или знаете причину, почему не пришел? Можете закрыть историю с ним?

- Спасибо за вопрос. Наконец-то я в последний раз скажу об этом. Его не было вчера. Ещенко был. У меня никогда не было проблем ни с кем, тем более с капитаном. У меня всегда были такие отношения с ним, как с другими. Я способствовал продлению его контракта. Если потом наши отношения ухудшились, это не с моей стороны произошло. Не считаю себя виновным. Я спокоен. Его отстранение от команды никак не связано с тем, нравится он мне или нет. Были другие вещи, которые я знаю, которые я читал, слышал и видел. Много-много вещей. Поскольку это не те вещи, поскольку я не являюсь "змеей", я унесу это с собой. Для меня это будет уроком.

Rusfootball.info
Теги: Каррера Глушаков Спартак
Сегодня, 16:28
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18
(4)
#18  Frodik  Калуга (Сегодня, 17:33)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Настоящий джентльмен. Осталось дождаться только "откровений" от дениски с синдромом дауна.
Регистрация: 27.09.2008 [жалоба]
#17  zenitchik123   (Сегодня, 17:23)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Мужик! Угораздило же так вляпаться...
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#16  GS  Москва (Сегодня, 17:18)
  • 0
  •  (2)

Александр Мишу,
Конте выиграл свой первый сезон в АПЛ, на второй выгнали.

Моуриньо сейчас на грани выгоняния.

Жардим поднял Монако почти до небес, выгнали.

Такая работа. Команда живой организм - если умирает, чаще всего выгоняют тренера несмотря на прошлые заслуги. Потому как всю команду заменить слишком дорого, да и в середине сезона нельзя.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#15  ajax101  Москва (Сегодня, 17:18)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Александр Мишу
Классных тренеров не увольняют в разгар сезона, посредственных не дающих результат, да. Плюсом у Карреры только первый сезон-удача и стечение обстоятельств, остальное с жирным минусом и как следствие отставка.


Глушакова надо было гнать из команды ещё в мае 2018 года!
Слив второго места и кубка рф нельзя прощать!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#14  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 17:08)
  • -7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Классных тренеров не увольняют в разгар сезона, посредственных не дающих результат, да. Плюсом у Карреры только первый сезон-удача и стечение обстоятельств, остальное с жирным минусом и как следствие отставка.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#13  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:08)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
как в детском мультике: не будем называть имен, хотя это слоненок )


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#12  trent   (Сегодня, 17:05)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
глушак - гнида.


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Спартак - навсегда!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
#11  ythe  Ё-бург (Сегодня, 16:55)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ржд гуд
Спасибо тебе, Массимо, за Спартак! Спасибо тебе за пример , каким должен быть настоящий мужик-футбольный человек!А Дениске Глушаку - на выход! После продажи интересов Команды и Тренера этот человек должен стать в Спартаке персоной нон-грата. Нужно только и других заговорщиков выставить за дверь!

++++


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#10  ржд гуд  саратов (Сегодня, 16:54)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо тебе, Массимо, за Спартак! Спасибо тебе за пример , каким должен быть настоящий мужик-футбольный человек!
А Дениске Глушаку - на выход! После продажи интересов Команды и Тренера этот человек должен стать в Спартаке персоной нон-грата. Нужно только и других заговорщиков выставить за дверь!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#9  MAG554  UdSSR (Сегодня, 16:51)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Miss_Z
Глушаков щас расправит крылья, усатый сочинит еще пару песен, кафель напишет россыпь пьяных постов и заживет спартак прежней жизнью...

Ключевое слово -заживет. Уже не плохо в смутное время ))
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
#8  Стратег  РОССИЯ Химки (Сегодня, 16:51)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Некрасиво с Массимо обошлись, полтора десятка лет Спартак не мог добиться того, чего с ним смог за год, и как благодарность получил пинком под зад. Зато Дениска иуда втихаря празднует победу, жалкая, ничтожная личность, насквозь гнилой и подлый. Гоните его поганой метлой, пока новый бунт не замутил, а он только это и умеет, неблагодарная свинья
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
#7  Miss_Z  Москва (Сегодня, 16:46)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
да уж... Массимо уехал, клоуны остались...
Глушаков щас расправит крылья, усатый сочинит еще пару песен, кафель напишет россыпь пьяных постов и заживет спартак прежней жизнью...


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Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008 [жалоба]
#6  oksva  Спб (Сегодня, 16:43)
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо Тренер и Человек . Удачи тебе в новом клубе . Глушакова в Спартаке- видеть больше не желаю . Сезон окончен .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
#5  igorspartak  Тверь (Сегодня, 16:41)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
А Глушак то, похоже, говённый человечишко....

не похоже, а точно говно


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
#4  MAG554  UdSSR (Сегодня, 16:39)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Кто его знает, что там у них было, но Денису надо сваливать в межсезонье. Толку уже не будет.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
#3  Quincy   (Сегодня, 16:37)
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Всем итак всё понятно...Спасибо за всё Массимо,ты классный тренер и хороший человек,тебе больше веры и твоей дочери,чем этому склочнику Глушакову.

На лавке, Глушакову под Ерёмой гнить
А Массимо ,народ будет любить!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#2  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 16:35)
  • +8
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
А Глушак то, похоже, говённый человечишко....


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По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотина.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#1  yuri  спб (Сегодня, 16:35)
  • -7
  •  (9)

Да он пиан, господа.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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