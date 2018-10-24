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Массимо Каррера: моя первая благодарность – к Федуну, он поверил в меня как тренера

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Карерра на специальной пресс-конференции поблагодарил президента клуба Леонида Федуна за доверие.

"Моя первая благодарность – к Федуну, он поверил в меня как тренера в начале моей карьеры. Я горжусь, это большая честь тренировать "Спартак". Я благодарен Федуну.

Также благодарю весь клуб, всех сотрудников, вице-президента Измайлова. Также спасибо семье, детям, игрокам, за эти 2,5 года они сделали всё, дали всё, что могли дать. Иногда получалось, иногда – нет.

Горжусь, что дал возможность четырем ребятам из Академии дебютировать в команде. Как в еврокубках, так и в чемпионате. Это тоже очень важно, возможно, это самое главное, что может сделать тренер – верить в молодежь, которая этого заслуживает. Их ждет большое будущее", - сказал Каррера.
Теги: Каррера Федун Спартак
Сегодня, 16:31
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(4)
#3  Rasmuz   (Сегодня, 17:29)
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online

С ним уже расплатились.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
#2  Gotikaoleg   (Сегодня, 17:20)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Zamba
глубоко лизнул))

но все равно далеко до вас лизунков
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
#1  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:05)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
глубоко лизнул))


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
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