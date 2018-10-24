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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Массимо Каррера: моя первая благодарность – к Федуну, он поверил в меня как тренера
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Карерра на специальной пресс-конференции поблагодарил президента клуба Леонида Федуна за доверие.
"Моя первая благодарность – к Федуну, он поверил в меня как тренера в начале моей карьеры. Я горжусь, это большая честь тренировать "Спартак". Я благодарен Федуну.
Также благодарю весь клуб, всех сотрудников, вице-президента Измайлова. Также спасибо семье, детям, игрокам, за эти 2,5 года они сделали всё, дали всё, что могли дать. Иногда получалось, иногда – нет.
Горжусь, что дал возможность четырем ребятам из Академии дебютировать в команде. Как в еврокубках, так и в чемпионате. Это тоже очень важно, возможно, это самое главное, что может сделать тренер – верить в молодежь, которая этого заслуживает. Их ждет большое будущее", - сказал Каррера.
"Моя первая благодарность – к Федуну, он поверил в меня как тренера в начале моей карьеры. Я горжусь, это большая честь тренировать "Спартак". Я благодарен Федуну.
Также благодарю весь клуб, всех сотрудников, вице-президента Измайлова. Также спасибо семье, детям, игрокам, за эти 2,5 года они сделали всё, дали всё, что могли дать. Иногда получалось, иногда – нет.
Горжусь, что дал возможность четырем ребятам из Академии дебютировать в команде. Как в еврокубках, так и в чемпионате. Это тоже очень важно, возможно, это самое главное, что может сделать тренер – верить в молодежь, которая этого заслуживает. Их ждет большое будущее", - сказал Каррера.
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