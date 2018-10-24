Массимо Каррера: хотел бы как-то встретиться с болельщиками "Спартака" вечером и отпраздновать

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на своей последней пресс-конференции поблагодарил болельщиков."Болельщикам "Спартака" я благодарен. Конечно, победы важны, но еще важнее для болельщиков – видеть команду, которая всегда будет бороться для победы. От души благодарю наших болельщиков. Хотел бы обнять их всех! Обнять каждого из них! Хотел бы встретиться с ними как-то вечером и отпраздновать. Сейчас мы расстаёмся с ними… Но я был одним из главных долгожителей в "Спартаке", и это их заслуга. Я никогда не видел таких болельщиков, которые были бы так преданы своему тренеру. Также благодарю "Фратрию", она поддерживала нас голосом своего хора. "Спартак" остается "Спартаком", и он нуждается в такой поддержке", - сказал Каррера.