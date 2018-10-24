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Массимо Каррера: хотел бы как-то встретиться с болельщиками "Спартака" вечером и отпраздновать

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на своей последней пресс-конференции поблагодарил болельщиков.

"Болельщикам "Спартака" я благодарен. Конечно, победы важны, но еще важнее для болельщиков – видеть команду, которая всегда будет бороться для победы. От души благодарю наших болельщиков. Хотел бы обнять их всех! Обнять каждого из них! Хотел бы встретиться с ними как-то вечером и отпраздновать. Сейчас мы расстаёмся с ними… Но я был одним из главных долгожителей в "Спартаке", и это их заслуга. Я никогда не видел таких болельщиков, которые были бы так преданы своему тренеру. Также благодарю "Фратрию", она поддерживала нас голосом своего хора. "Спартак" остается "Спартаком", и он нуждается в такой поддержке", - сказал Каррера.

Rusfootball.info
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 16:39
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(2)
#3  ржд гуд  саратов (Сегодня, 17:07)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Прощаемся с Настоящим человеком! Тренер Каррера и без Спартака не пропадет. А вот выиграет ли клуб Спартак от изгнания Массимо - это бо-о-ольшой вопрос.
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#2  yuri  спб (Сегодня, 16:45)
  • -5
  •  (5)

Цитата: safonas
первый тренер который так прощается..

Обосраться и не жить.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  safonas   (Сегодня, 16:43)
  • +5
  •  (7)

первый тренер который так прощается...


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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