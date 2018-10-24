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Рауль Рианчо: мы разошлись с Каррерой во мнениях. Глушаков и Ещенко нужны "Спартаку"

И.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо рассказал о разногласиях с бывшим рулевым красно-белых Массимо Каррерой.

"Мы с бывшим тренером "Спартака" Массимо Каррерой разошлись во мнениях. Я считаю так: Глушаков и Ещенко нужны клубу, они способны приносить пользу команде", - передает слова Рианчо RT.
Теги: Рианчо Спартак Каррера Глушаков Ещенко
Сегодня, 17:21
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5
(3)
#5  nevada007   (Сегодня, 18:10)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
выдуманный бред сми!!! именно поэтому глушак не полетел в глазго...
Регистрация: 27.05.2016 [жалоба]
#4  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:09)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Так вот кто за ними стоит, хотел порулить. А теперь придётся и Кононова сливать.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#3  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 18:03)
  • 0
  •  (6)

Цитата: Makc33
Лизнул прям сразу

а как иначе


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#2  Thor   (Сегодня, 18:03)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ещенко - возможно , Глушаков - после его саботажа по отношению к команде - не нужен


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Спартаковские болельщики ... Это такой народ, что к ним надо прислушиваться. Иначе они и убить могут" К.И.Бесков
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
#1  Makc33   (Сегодня, 17:25)
  • +3
  •  (13)

Лизнул прям сразу
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
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