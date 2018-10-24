Нобель Арустамян: "Спартак" полностью рассчитался с Каррерой

Телекомментатор Нобель Арустамян сообщил, что "Спартак" полностью рассчитался перед бывшим главным тренером Массимо Каррерой."Что касается Карреры, то отметим: к чести "Спартака", несмотря на негативный фон в целом и проблемы клуба с коммуникациями в частности, всю неустойку тренеру до конца контракта заплатили полностью, буквально на следующий день после отставки", - написал Арустамян в телеграме.