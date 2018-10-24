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Нобель Арустамян: "Спартак" полностью рассчитался с Каррерой

Телекомментатор Нобель Арустамян сообщил, что "Спартак" полностью рассчитался перед бывшим главным тренером Массимо Каррерой.

"Что касается Карреры, то отметим: к чести "Спартака", несмотря на негативный фон в целом и проблемы клуба с коммуникациями в частности, всю неустойку тренеру до конца контракта заплатили полностью, буквально на следующий день после отставки", - написал Арустамян в телеграме.
Теги: Арустамян Каррера Спартак
Сегодня, 17:53
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#2  Евгений8  Санкт -Петербург (Сегодня, 18:43)
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Болеет за:
«Зенит»
рассчитались,и молодцы,это по чесноку....
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#1  Я ухожу.   (Сегодня, 18:33)
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Болеет за:
«Спартак»
Деньги из недр Сибири улетят в солнечную Италию...
Регистрация: 31.12.2015 [жалоба]
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