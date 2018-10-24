Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Болельщики "Спартака" собираются на стихийный митинг в поддержку Карреры

В центре Москвы возле здания МИА "Россия Сегодня" уже собралось больше сотни болельщиков "Спартака", чтобы выразить поддержку бывшему главному тренеру Массимо Каррере.

Итальянец давал прощальную пресс-конференцию. Многие фанаты надели майки с портретами Карреры.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Спартак Каррера
Сегодня, 18:03
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(3)
#6  yuri  спб (Сегодня, 18:44)
  • -2
  •  (4)
online

Крестный ход возглавлял кот. Триптих лично нес во главе колонны. - Свободу узникам совести, гениям -своё, а негодяем - презренье. Кот махнул лапой- толпа запела- Долой, ой-ой-ой - Ехай домой.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#5  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 18:34)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Да кто ему мешал обыграть Арсенал, двухнедельная передышка и возможность подготовиться, а он намудрил опять с составом и заменами, ну сколько можно это терпеть нервы у болельщиков и руководства кончились. Конечно есть опустошенность и неудовлетворенность от произошедшего, но жизнь Спартака на этом не заканчивается, будем надеятся на лучшее.
Россияне как всегда реагируют душой и сердцем, не умом и жалеют обиженых, а не успешных людей.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#4  avnik  море (Сегодня, 18:33)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
А чё там? У церкви надо было...


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#3  igorspartak  Тверь (Сегодня, 18:28)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Я ухожу.
Перепись дебилов.

ты под номером1 даун


--------------------
Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
#2  Я ухожу.   (Сегодня, 18:10)
  • -11
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Перепись дебилов.
Регистрация: 31.12.2015 [жалоба]
#1  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 18:09)
  • -2
  •  (6)

"Уволили? Конечно, мне невероятно жалко Массимо, к которому я испытываю невероятную человеческую симпатию. Я вообще люблю итальянцев и Италию. Но Массимо надо отвечать за то, что произошло, и подводить итоги. Огромное спасибо ему за чемпионство, это великая история. Карреру не забудет никто из болельщиков, он себя вписал, но в определённые моменты спортсмены, да и не только, начинают веровать в свою непогрешимость, не обращая внимания ни на то, что им говорят со стороны, ни на то, что происходит вокруг них. Их немного заносит в свою реальность, и Массимо занесло куда-то не туда. Что-то должно было произойти, учитывая, что "Спартак" сейчас не имеет игры", – заявил Белоголовцев.


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.