Болельщики "Спартака" собираются на стихийный митинг в поддержку Карреры

В центре Москвы возле здания МИА "Россия Сегодня" уже собралось больше сотни болельщиков "Спартака", чтобы выразить поддержку бывшему главному тренеру Массимо Каррере.Итальянец давал прощальную пресс-конференцию. Многие фанаты надели майки с портретами Карреры.