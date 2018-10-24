Жена Массимо Карреры расплакалась на пресс-конференции мужа

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после пресс-конференции в здании МИА "Россия Сегодня" долго раздавал автографы. Супруга 54-летнего итальянца Пинни Каррера расчувствовалась и не сдержала слезы.Напомним, Каррера был отправлен в отставку с поста главного тренера "Спартака" 22 октября. Под его руководством красно-белые выигрывали чемпионат России в сезоне-2016/17, а также Суперкубок страны."Спартак" после 11 туров занимает 7-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков.