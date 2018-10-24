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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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18:36
Рауль Рианчо: возглавить "Спартак" - это сравнимо с тем, чтобы возглавить "Реал" в Испании (3)
Рауль Рианчо: возглавить "Спартак" - это сравнимо с тем, чтобы возглавить "Реал" в Испании (3)
16:50
Массимо Каррера - болельщикам: если вы болеете за "Спартак", то вы должны идти на стадион! (8)
Массимо Каррера - болельщикам: если вы болеете за "Спартак", то вы должны идти на стадион! (8)
16:39
Массимо Каррера: хотел бы как-то встретиться с болельщиками "Спартака" вечером и отпраздновать (5)
Массимо Каррера: хотел бы как-то встретиться с болельщиками "Спартака" вечером и отпраздновать (5)
16:06
Болельщики "Спартака" пришли проводить Карреру к зданию, где пройдет пресс-конференция тренера (1)
Болельщики "Спартака" пришли проводить Карреру к зданию, где пройдет пресс-конференция тренера (1)
14:46
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13:12
Борис Игнатьев: причина поражения ЦСКА от "Ромы" в том, что у нас нет, таких игроков, как Джеко (8)
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Дмитрий Булыкин: "Локомотиву" очень нужно добиться положительного результата в матче с "Порту" (1)
Жена Массимо Карреры расплакалась на пресс-конференции мужа
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после пресс-конференции в здании МИА "Россия Сегодня" долго раздавал автографы. Супруга 54-летнего итальянца Пинни Каррера расчувствовалась и не сдержала слезы.
Напомним, Каррера был отправлен в отставку с поста главного тренера "Спартака" 22 октября. Под его руководством красно-белые выигрывали чемпионат России в сезоне-2016/17, а также Суперкубок страны.
"Спартак" после 11 туров занимает 7-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков.
"Спорт-Экспресс"
Напомним, Каррера был отправлен в отставку с поста главного тренера "Спартака" 22 октября. Под его руководством красно-белые выигрывали чемпионат России в сезоне-2016/17, а также Суперкубок страны.
"Спартак" после 11 туров занимает 7-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков.
"Спорт-Экспресс"
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