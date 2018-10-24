Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Жена Массимо Карреры расплакалась на пресс-конференции мужа

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после пресс-конференции в здании МИА "Россия Сегодня" долго раздавал автографы. Супруга 54-летнего итальянца Пинни Каррера расчувствовалась и не сдержала слезы.

Напомним, Каррера был отправлен в отставку с поста главного тренера "Спартака" 22 октября. Под его руководством красно-белые выигрывали чемпионат России в сезоне-2016/17, а также Суперкубок страны.

"Спартак" после 11 туров занимает 7-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Каррера
Сегодня, 18:14
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(1)
#5  Gotikaoleg   (Сегодня, 18:51)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
Денег жалко , они с физруком ещё долго хотели с федулки их высасывать.

Бомжи только думают о деньгах и это не удивительно. Вы у себя посмотрите на своих прошлых тренеров-плакс которые приехали за деньгами и увезли мешки денег в румынию и в Италию - наверно им платили побольше чтоб плакали. Так что не бздите
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
#4  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:43)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Денег жалко , они с физруком ещё долго хотели с федулки их высасывать.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#3  Лечащий Врач  Аделаида (Сегодня, 18:40)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
От счастья.

Интересно,на твоих похоронах о тебе кто-нибудь скажет хорошее?


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#2  Я ухожу.   (Сегодня, 18:24)
  • -11
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Сентиментальная старуха.

А вообще Пинни шикарна: My Webpage
Регистрация: 31.12.2015 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 18:15)
  • -6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
расплакалась

От счастья.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.