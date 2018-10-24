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Рауль Рианчо: возглавить "Спартак" - это сравнимо с тем, чтобы возглавить "Реал" в Испании

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо провёл параллель между назначением на должность наставника московского клуба и мадридского "Реала".

"При этом не могу не отметить, что оказаться главным тренером "Спартака", величайшей команды в России, — это чудо. И это не имея опыта выступления на профессиональном уровне в качестве спортсмена. Это сравнимо с тем, чтобы возглавить "Реал" в Испании", - цитирует Рианчо RT.

Ранее испанец рассказал, что изначально "Спартак" хотел подписать с ним трёхлетний контракт.
Теги: Рианчо Спартак Рейнджерс
Сегодня, 18:36
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3
(3)
#3  сынок  CCCP (Сегодня, 19:03)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
мразь еще та...
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
#2  MAG554  UdSSR (Сегодня, 18:54)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
о как разошелся. Интересно ему сказали, что он главный на один матч.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
#1  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 18:44)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Давай Рауль сними с них юбку и возьми Казань.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
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