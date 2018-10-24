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Болельщики "Спартака" выкрикивают оскорбления в адрес Глушакова

Болельщики "Спартака", собравшиеся у здания МИА "Россия Сегодня" на Зубовском бульваре, чтобы проводить бывшего главного тренера команды Массимо Карреру, выкрикивают оскорбления в адрес полузащитника красно-белых Дениса Глушакова.

У здания, где Каррера дал прощальную пресс-конференцию, собралось около сотни фанатов. К месту событий подтянулась полиция.

54-летний Каррера покинул пост главного тренера "Спартака" 22 октября. Он возглавлял команду с лета 2016 года. Под его руководством красно-белые выигрывали чемпионат России в сезоне-2016/17, а также Суперкубок страны.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Глушаков Спартак Каррера
Сегодня, 19:00
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6
(1)
#6  metis  Riga (Сегодня, 19:19)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Значит есть за что.


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Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013 [жалоба]
#5  CSKA085  Москва (Сегодня, 19:14)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
бестолковый все-таки этот глушак,по роже прям понятно,пусть теперь купается в лучах славы)
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#4  Frankenstein   (Сегодня, 19:06)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Красавцы
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#3  Gotikaoleg   (Сегодня, 19:02)
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Поддерживаю
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
#2  Sergeevich   (Сегодня, 19:02)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Каррероверы blush
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#1  Lols  Лондон (Сегодня, 19:01)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Ньюкасл»
laughing laughing
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
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