Виталий Денисов: при Божовиче больше упражнений с мячом. Он добрый, но где пряник, там и кнут

Защитник "Крыльев Советов" Виталий Денисов, удалённый в матче предыдущего тура с "Уралом" (1:1), признал свою красную карточку глупой и нелепой, рассказал о работе с Миодрагом Божовичем и поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Зенитом", передаёт корреспондентРоман Гуськов.- Шансы у всех есть, посмотрите на предыдущий тур. Очень многое зависит от нас. Мы будем разбирать игру "Зенита", но будем отталкиваться от своей игры.- (смеётся) как минимум, буду тренироваться.(В этот момент мимо проходит партнёр Денисова и говорит: "В бане")В бане тоже, - продолжает Виталий. - С ребятами буду тренироваться, постараюсь что-то подсказать. Очень обидно, что пропускаю игру. Нелепо получилось, сам виноват. Буду готовиться к следующей игре.- Хорошая. Никто не нарушает, все выполняют требования.- Есть глупые удаления, например, за разговоры, а есть - по делу.- Не знаю, это решение клубом будет приниматься- Слава Богу, хорошо, не жалуюсь. Полностью восстановился.- Специфика тренировок поменялась несильно. Больше работы стало с мячом в плане квадратов. Есть и дни большой нагрузки, как у каждого тренера. Завтра будет такая тренировка, чувствую, будет очень тяжело.- Не к нагрузкам, а к требованиям. К нагрузкам привыкаешь, я уже лет 10 привык к такому ритму. "Загонять" игроков по ходу сезона не каждый решится. А требования у тренеров разные, разное понимание футбола.- Исходя из последнего матча, тренер ничего не менял. Сейчас не буду ничего говорить, возможно, будут изменения.- Думаю, вы сами знаете Божовича, разговаривали с ним. Человек довольно открытый, но где пряник, там и кнут. Может пошутить, а может строго сказать.- Если брать статистику, то да, если смотреть на его выступление с "Арсеналом". Кто-то вернулся в сборную и реабилитировался. Тренер набрался опыта, чуть-чуть изменились тренировки. А так - тот же добрый.- Не знаю, раз на раз не приходится.После окончания интервью звезда самарской тележурналистики Леонид Кошман поблагодарил Виталия и сказал ему "Идите в баню", на что игрок отреагировал гомерическим хохотом и, возможно, действительно отправился попариться после открытой тренировки.