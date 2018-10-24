Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:36
Рауль Рианчо: возглавить "Спартак" - это сравнимо с тем, чтобы возглавить "Реал" в Испании (5)
Рауль Рианчо: возглавить "Спартак" - это сравнимо с тем, чтобы возглавить "Реал" в Испании (5)
16:50
Массимо Каррера - болельщикам: если вы болеете за "Спартак", то вы должны идти на стадион! (8)
Массимо Каррера - болельщикам: если вы болеете за "Спартак", то вы должны идти на стадион! (8)
16:39
Массимо Каррера: хотел бы как-то встретиться с болельщиками "Спартака" вечером и отпраздновать (5)
Массимо Каррера: хотел бы как-то встретиться с болельщиками "Спартака" вечером и отпраздновать (5)
16:06
Болельщики "Спартака" пришли проводить Карреру к зданию, где пройдет пресс-конференция тренера (1)
Болельщики "Спартака" пришли проводить Карреру к зданию, где пройдет пресс-конференция тренера (1)
14:46
Бенедикт Хеведес стал отцом (2)
Бенедикт Хеведес стал отцом (2)
Виталий Денисов: при Божовиче больше упражнений с мячом. Он добрый, но где пряник, там и кнут
Защитник "Крыльев Советов" Виталий Денисов, удалённый в матче предыдущего тура с "Уралом" (1:1), признал свою красную карточку глупой и нелепой, рассказал о работе с Миодрагом Божовичем и поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Зенитом", передаёт корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.
- Как оцените перспективы "Крыльев" в матче с "Зенитом"?
- Шансы у всех есть, посмотрите на предыдущий тур. Очень многое зависит от нас. Мы будем разбирать игру "Зенита", но будем отталкиваться от своей игры.
- Пауза из-за дисквалификации поможет Вам лучше подготовиться к следующим матчам, как её будете использовать?
- (смеётся) как минимум, буду тренироваться.
(В этот момент мимо проходит партнёр Денисова и говорит: "В бане")
В бане тоже, - продолжает Виталий. - С ребятами буду тренироваться, постараюсь что-то подсказать. Очень обидно, что пропускаю игру. Нелепо получилось, сам виноват. Буду готовиться к следующей игре.
- А в целом дисциплина в команде...
- Хорошая. Никто не нарушает, все выполняют требования.
- За удаления сильно не ругают?
- Есть глупые удаления, например, за разговоры, а есть - по делу.
- Штраф вам придётся заплатить?
- Не знаю, это решение клубом будет приниматься
- Вы не ездили в сборную из-за травмы, сейчас всё хорошо?
- Слава Богу, хорошо, не жалуюсь. Полностью восстановился.
- Чем отличаются тренировки Божовича от занятий Тихонова?
- Специфика тренировок поменялась несильно. Больше работы стало с мячом в плане квадратов. Есть и дни большой нагрузки, как у каждого тренера. Завтра будет такая тренировка, чувствую, будет очень тяжело.
- То есть сейчас идёт адаптация к нагрузкам...
- Не к нагрузкам, а к требованиям. К нагрузкам привыкаешь, я уже лет 10 привык к такому ритму. "Загонять" игроков по ходу сезона не каждый решится. А требования у тренеров разные, разное понимание футбола.
- К латералям какие требования?
- Исходя из последнего матча, тренер ничего не менял. Сейчас не буду ничего говорить, возможно, будут изменения.
- Есть тренеры, которые не допускают улыбок, другие наоборот прикалываются. Здесь как?
- Думаю, вы сами знаете Божовича, разговаривали с ним. Человек довольно открытый, но где пряник, там и кнут. Может пошутить, а может строго сказать.
- За те 5 лет, что вы не работали с Божовичем, в чём он изменился, вырос ли как тренер?
- Если брать статистику, то да, если смотреть на его выступление с "Арсеналом". Кто-то вернулся в сборную и реабилитировался. Тренер набрался опыта, чуть-чуть изменились тренировки. А так - тот же добрый.
- В свете последних поражений "Зенита" можно сказать, что сейчас удачный момент для встречи с этой командой?
- Не знаю, раз на раз не приходится.
После окончания интервью звезда самарской тележурналистики Леонид Кошман поблагодарил Виталия и сказал ему "Идите в баню", на что игрок отреагировал гомерическим хохотом и, возможно, действительно отправился попариться после открытой тренировки.
- Как оцените перспективы "Крыльев" в матче с "Зенитом"?
- Шансы у всех есть, посмотрите на предыдущий тур. Очень многое зависит от нас. Мы будем разбирать игру "Зенита", но будем отталкиваться от своей игры.
- Пауза из-за дисквалификации поможет Вам лучше подготовиться к следующим матчам, как её будете использовать?
- (смеётся) как минимум, буду тренироваться.
(В этот момент мимо проходит партнёр Денисова и говорит: "В бане")
В бане тоже, - продолжает Виталий. - С ребятами буду тренироваться, постараюсь что-то подсказать. Очень обидно, что пропускаю игру. Нелепо получилось, сам виноват. Буду готовиться к следующей игре.
- А в целом дисциплина в команде...
- Хорошая. Никто не нарушает, все выполняют требования.
- За удаления сильно не ругают?
- Есть глупые удаления, например, за разговоры, а есть - по делу.
- Штраф вам придётся заплатить?
- Не знаю, это решение клубом будет приниматься
- Вы не ездили в сборную из-за травмы, сейчас всё хорошо?
- Слава Богу, хорошо, не жалуюсь. Полностью восстановился.
- Чем отличаются тренировки Божовича от занятий Тихонова?
- Специфика тренировок поменялась несильно. Больше работы стало с мячом в плане квадратов. Есть и дни большой нагрузки, как у каждого тренера. Завтра будет такая тренировка, чувствую, будет очень тяжело.
- То есть сейчас идёт адаптация к нагрузкам...
- Не к нагрузкам, а к требованиям. К нагрузкам привыкаешь, я уже лет 10 привык к такому ритму. "Загонять" игроков по ходу сезона не каждый решится. А требования у тренеров разные, разное понимание футбола.
- К латералям какие требования?
- Исходя из последнего матча, тренер ничего не менял. Сейчас не буду ничего говорить, возможно, будут изменения.
- Есть тренеры, которые не допускают улыбок, другие наоборот прикалываются. Здесь как?
- Думаю, вы сами знаете Божовича, разговаривали с ним. Человек довольно открытый, но где пряник, там и кнут. Может пошутить, а может строго сказать.
- За те 5 лет, что вы не работали с Божовичем, в чём он изменился, вырос ли как тренер?
- Если брать статистику, то да, если смотреть на его выступление с "Арсеналом". Кто-то вернулся в сборную и реабилитировался. Тренер набрался опыта, чуть-чуть изменились тренировки. А так - тот же добрый.
- В свете последних поражений "Зенита" можно сказать, что сейчас удачный момент для встречи с этой командой?
- Не знаю, раз на раз не приходится.
После окончания интервью звезда самарской тележурналистики Леонид Кошман поблагодарил Виталия и сказал ему "Идите в баню", на что игрок отреагировал гомерическим хохотом и, возможно, действительно отправился попариться после открытой тренировки.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.