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Виталий Денисов: при Божовиче больше упражнений с мячом. Он добрый, но где пряник, там и кнут

Защитник "Крыльев Советов" Виталий Денисов, удалённый в матче предыдущего тура с "Уралом" (1:1), признал свою красную карточку глупой и нелепой, рассказал о работе с Миодрагом Божовичем и поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Зенитом", передаёт корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.

- Как оцените перспективы "Крыльев" в матче с "Зенитом"?

- Шансы у всех есть, посмотрите на предыдущий тур. Очень многое зависит от нас. Мы будем разбирать игру "Зенита", но будем отталкиваться от своей игры.

- Пауза из-за дисквалификации поможет Вам лучше подготовиться к следующим матчам, как её будете использовать?

- (смеётся) как минимум, буду тренироваться.

(В этот момент мимо проходит партнёр Денисова и говорит: "В бане")

В бане тоже, - продолжает Виталий. - С ребятами буду тренироваться, постараюсь что-то подсказать. Очень обидно, что пропускаю игру. Нелепо получилось, сам виноват. Буду готовиться к следующей игре.

- А в целом дисциплина в команде...

- Хорошая. Никто не нарушает, все выполняют требования.

- За удаления сильно не ругают?

- Есть глупые удаления, например, за разговоры, а есть - по делу.

- Штраф вам придётся заплатить?

- Не знаю, это решение клубом будет приниматься

- Вы не ездили в сборную из-за травмы, сейчас всё хорошо?

- Слава Богу, хорошо, не жалуюсь. Полностью восстановился.

- Чем отличаются тренировки Божовича от занятий Тихонова?

- Специфика тренировок поменялась несильно. Больше работы стало с мячом в плане квадратов. Есть и дни большой нагрузки, как у каждого тренера. Завтра будет такая тренировка, чувствую, будет очень тяжело.

- То есть сейчас идёт адаптация к нагрузкам...

- Не к нагрузкам, а к требованиям. К нагрузкам привыкаешь, я уже лет 10 привык к такому ритму. "Загонять" игроков по ходу сезона не каждый решится. А требования у тренеров разные, разное понимание футбола.

- К латералям какие требования?

- Исходя из последнего матча, тренер ничего не менял. Сейчас не буду ничего говорить, возможно, будут изменения.

- Есть тренеры, которые не допускают улыбок, другие наоборот прикалываются. Здесь как?

- Думаю, вы сами знаете Божовича, разговаривали с ним. Человек довольно открытый, но где пряник, там и кнут. Может пошутить, а может строго сказать.

- За те 5 лет, что вы не работали с Божовичем, в чём он изменился, вырос ли как тренер?

- Если брать статистику, то да, если смотреть на его выступление с "Арсеналом". Кто-то вернулся в сборную и реабилитировался. Тренер набрался опыта, чуть-чуть изменились тренировки. А так - тот же добрый.

- В свете последних поражений "Зенита" можно сказать, что сейчас удачный момент для встречи с этой командой?

- Не знаю, раз на раз не приходится.

После окончания интервью звезда самарской тележурналистики Леонид Кошман поблагодарил Виталия и сказал ему "Идите в баню", на что игрок отреагировал гомерическим хохотом и, возможно, действительно отправился попариться после открытой тренировки.
Теги: Денисов Крылья Советов Божович
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