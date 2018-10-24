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Башкиров купил 100 билетов на матч с "Зенитом" и раздал их болельщикам "Крыльев"

Полузащитник "Крыльев Советов" Евгений Башкиров, 14 октября попавшийся на вождении в нетрезвом виде, приобрёл 100 билетов на предстоящий матч самарской команды с "Зенитом" и раздал их болельщикам в одном из торговых центров города.

Футболист сам выступил инициатором акции и внёс в кассу клуба 50 тысяч рублей из своих средств. Раздача продолжалась больше часа. После сегодняшней открытой тренировки команды Евгений отказался разговаривать с журналистами, заявив, что не хочет сейчас появляться перед камерами.

Башкиров является воспитанником "Зенита", а за "Крылья Советов" выступает с 2016 года.
Теги: Башкиров Крылья Советов Зенит
Сегодня, 20:25
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(1)
#3  kpa6  Москва (Сегодня, 21:14)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
ну вот так на каждый матч делал бы теперь после пьянок своих

Интересно..500р билет получается, это обычные места или как?
Регистрация: 12.09.2011 [жалоба]
#2  coban  сегодня (Сегодня, 21:04)
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
По чём брал?
За скока отдал?
Зaeбали спекулянты..


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
#1  _strelez_  ростов (Сегодня, 20:30)
  • -4
  •  (10)
online

Чет не понял... Крылья какие то.. Зенит, опять жеж... где новости про Спартак...??? Я возмущен...!
Регистрация: 5.03.2016 [жалоба]
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