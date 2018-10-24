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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Башкиров купил 100 билетов на матч с "Зенитом" и раздал их болельщикам "Крыльев"
Полузащитник "Крыльев Советов" Евгений Башкиров, 14 октября попавшийся на вождении в нетрезвом виде, приобрёл 100 билетов на предстоящий матч самарской команды с "Зенитом" и раздал их болельщикам в одном из торговых центров города.
Футболист сам выступил инициатором акции и внёс в кассу клуба 50 тысяч рублей из своих средств. Раздача продолжалась больше часа. После сегодняшней открытой тренировки команды Евгений отказался разговаривать с журналистами, заявив, что не хочет сейчас появляться перед камерами.
Башкиров является воспитанником "Зенита", а за "Крылья Советов" выступает с 2016 года.
Футболист сам выступил инициатором акции и внёс в кассу клуба 50 тысяч рублей из своих средств. Раздача продолжалась больше часа. После сегодняшней открытой тренировки команды Евгений отказался разговаривать с журналистами, заявив, что не хочет сейчас появляться перед камерами.
Башкиров является воспитанником "Зенита", а за "Крылья Советов" выступает с 2016 года.
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