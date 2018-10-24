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Фанаты "Спартака" готовы сдать абонементы из-за увольнения Карреры

Болельщики "Спартака" готовы сдать сезонные абонементы в знак протеста против увольнения Массимо Карреры с поста главного тренера.

Источник в фан-движении красно-белых не подтвердил инициативу массового ухода с трибун во время следующего домашнего матча спартаковцев с "Анжи" (кубковая встреча в четверг, 1 ноября), о чем сообщили СМИ.

В среду Каррера дал прощальную пресс-конференцию в Москве. Перед зданием на Зубовском бульваре, где проходило мероприятие, итальянского специалиста торжественно встречали порядка 50 болельщиков красно-белых.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Спартак Каррера
Сегодня, 22:07
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(4)
#16  Sasha12066   (Сегодня, 23:04)
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online

yuri,
Ты - говно.


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"Бразильцу дашь с утра стакан водки – помрет. А русскому человеку только полегчает…"©
Регистрация: 21.07.2007 [жалоба]
#15  ajax101  Москва (Сегодня, 22:51)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Charodei
А толку?Федуну ничего этим не докажете,а себя лишите новых эмоций:ведь Спартачку нешуточная борьба за попадание в восьмерку сильнейших предстоит,если повезет,конечно.


Лишиться эмоций от слива нашей команды её же капитаном... по моему это неплохо.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#14  Charodei  Борзя (Сегодня, 22:49)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
А толку?Федуну ничего этим не докажете,а себя лишите новых эмоций:ведь Спартачку нешуточная борьба за попадание в восьмерку сильнейших предстоит,если повезет,конечно.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
#13  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 22:47)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да, 50 крикунов спрячутся... Если болели за Спартак, то не надолго. А если случайные люди - то повод уйти совсем. Главное - из-за чего? Все соглашались, что три поражения, что игра у Карреры пропала... Теперь и в обороне... Согласилось и руководство клуба. А потом мелкие хитрости в тивиттере, встречи с командой, намёк на врагов... И Каррера оказался великим и непризнанным... Вот уж глорское поведение...
Повторяю: мне одинаково дороги Каррера и Глушаков. Два героя нашего Чемпионства! Каждого из них наказывало руководство. Это не проблема! Глушаков мужественно молчит. Каррера немужественно намекает... Скоро нытье приведёт к тому, что Каррера может потерять образ героя. Это же он не справился.


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#12  yuri  спб (Сегодня, 22:47)
  • +2
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,
который может и не состояться!

Вот, сэр. Кот прижал муху, а она жужжала . Кот так и подумал- кто это жужжит? -Сэр, жужжит насекомое муха. Надо же. 16 лет поджужживает, а кот добрый. . Еще16? кот оглянулся к господам ?


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#11  Master_______R  Москва (Сегодня, 22:40)
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Проклятый Каррера. Он заставил болельщиков поверить в то,что Спартак способен бороться за золото. И теперь, болельщики будут ,как минимум,лет 16 ,страдать и ждать праздника,который может и не состояться!
Хорошо что его уволили! Теперь придет другой тренер и все станет на свои места. Спартак будет бороться за 5-6 места ,как всегда,и никто не будет страдать и переживать!


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...
Регистрация: 9.03.2013 [жалоба]
#10  Lols  Лондон (Сегодня, 22:31)
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Ньюкасл»
Клоуны
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#9  Шампиньон  Столица Мира (Сегодня, 22:30)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Лёгкое несоответствие заголовка с текстом...
Регистрация: 26.01.2018 [жалоба]
#8  yuri  спб (Сегодня, 22:29)
  • 0
  •  (4)

)) Милые люди. Кот разрываясь, смотрел на души, умом не мог понять. И тогда он запел- Море, море , зори . Надежды не оправдались!- писатель одернул кота.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#7  Quincy   (Сегодня, 22:26)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
Статью сначала прочитай, неуч.

без сопливых скользко,привет Кокорину
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#6  Антуан Грейцман  Челябинск (Сегодня, 22:24)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
КАМАЗ
Автор статьи - в погоне за горячей новостью. Пусть чушь, но привлечь внимание.

Может, за это платят? Тогда противно.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
#5  СуперШтангист   (Сегодня, 22:22)
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Терек»
Самый популярный клуб России:

итальянского специалиста торжественно встречали порядка 50 болельщиков красно-белых.

Остальные видимо только в твиттерах да на сайтах сидеть горазды и клавиши нажимать.
Неплохо, неплохо joy
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#4  zenit47  СПБ (Сегодня, 22:21)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Quincy,
Статью сначала прочитай, неуч.
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#3  Amirovich   (Сегодня, 22:18)
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
ДАВАЙ свиньи ЖГИ =) ДОМ-3 *** отдыхает .
Регистрация: 28.02.2015 [жалоба]
#2  zenit47  СПБ (Сегодня, 22:16)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Я то думал началось, а тут вода какая то
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#1  Quincy   (Сегодня, 22:15)
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы,пусть в руководстве задумаются
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
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