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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Рауль Рианчо: возглавить "Спартак" - это сравнимо с тем, чтобы возглавить "Реал" в Испании (5)
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Массимо Каррера - болельщикам: если вы болеете за "Спартак", то вы должны идти на стадион! (8)
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Болельщики "Спартака" пришли проводить Карреру к зданию, где пройдет пресс-конференция тренера (1)
Фанаты "Спартака" готовы сдать абонементы из-за увольнения Карреры
Болельщики "Спартака" готовы сдать сезонные абонементы в знак протеста против увольнения Массимо Карреры с поста главного тренера.
Источник в фан-движении красно-белых не подтвердил инициативу массового ухода с трибун во время следующего домашнего матча спартаковцев с "Анжи" (кубковая встреча в четверг, 1 ноября), о чем сообщили СМИ.
В среду Каррера дал прощальную пресс-конференцию в Москве. Перед зданием на Зубовском бульваре, где проходило мероприятие, итальянского специалиста торжественно встречали порядка 50 болельщиков красно-белых.
"Спорт-Экспресс"
Источник в фан-движении красно-белых не подтвердил инициативу массового ухода с трибун во время следующего домашнего матча спартаковцев с "Анжи" (кубковая встреча в четверг, 1 ноября), о чем сообщили СМИ.
В среду Каррера дал прощальную пресс-конференцию в Москве. Перед зданием на Зубовском бульваре, где проходило мероприятие, итальянского специалиста торжественно встречали порядка 50 болельщиков красно-белых.
"Спорт-Экспресс"
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