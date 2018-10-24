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Рауль Рианчо о трансфере Промеса: корову надо продавать, когда она стоит дорого

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо прокомментировал продажу полузащитника Квинси Промеса.

"Этот вопрос следует рассматривать прежде всего с экономической точки зрения. Такими вопросами занимается руководство, а не тренер. Голландец — замечательный футболист, он много сделал для "Спартака". Но, как говорят на севере Испании, где я родился и вырос, корову надо продавать, когда она стоит дорого. "Спартак" отпустил Промеса, когда он был в цене, клуб заработал на этом", - цитирует Рианчо RT.

При этом испанский специалист отметил, что "Спартак" располагает игроками, способными в отсутствие голландца взять на себя роль бомбардира.
Теги: Промес Спартак
Вчера, 23:06
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(1)
#9  Charodei  Борзя (Сегодня, 00:11)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
SPV 77,
Тю,ты смысл сказанного мною хоть поняли?Я тебе про мнение тренера говорю,а не про факты продажи лидеров команды.У нас Леня ни слова никогда не говорил,а находил новые варианты,благодаря которым мымвсегда в ЛЧ играли,а вы тоскливо нам завидовали.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
#8  Blessing  Спб (Сегодня, 00:01)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Какой то странный коуч, попутал корову со свиньёй.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#7  alexpyat  Пятигорск (Вчера, 23:56)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Вот таких любят президенты клубов... А болельщики? Опять про них забудут
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#6  SPV 77  Брянск (Вчера, 23:46)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Charodei
Вот придурок.Тренер должени руководствоваться интересами команды,а не экономикой.Вот его Федун и поставил за угодничество и лизоблюдство.Мерзкий тип,особенно если с Каррерой сравнивать.



Аххаа , расскажи чудик нам чем думали в цкг продавая, Думбия , Мусела
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#5  Charodei  Борзя (Вчера, 23:40)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Вот придурок.Тренер должени руководствоваться интересами команды,а не экономикой.Вот его Федун и поставил за угодничество и лизоблюдство.Мерзкий тип,особенно если с Каррерой сравнивать.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
#4  Fen   (Вчера, 23:40)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Как-то интервью этого товарища смешанные чувства оставляют. Вроде хочет вывернуться, а перед кем и нафейхоа ему это надо - не понятно. Криво и бестолково, калиф на час. Лучше бы рассказал, чем будет заниматься, пока нового главного не назначат.


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Болеть надо за любимый клуб, а не против остальных
Регистрация: 14.08.2015 [жалоба]
#3  zloy   (Вчера, 23:32)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Барселона»
ну и кто заменит, правда Промес страдал на поле уж год
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#2  ieskela123  Воронеж (Вчера, 23:24)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Я смотрю человек сразу решил завоевать "любовь" болельщиков.


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Хорошо, это когда мне хорошо.
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
#1  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Вчера, 23:13)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Как так афрочернопопого сравнить с коровой, не толерантно(по отношению к корове) laughing


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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