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Андрей Червиченко: Карреру сможет заменить только Бердыев

Экс-президент футбольного клуба "Спартак" Андрей Червиченко считает, что из нынешнего тренерского состава РПЛ лишь Курбан Бердыев может заменить Массимо Карреру.

"Из тренеров чемпионата никого во главе клуба я не вижу, кроме Бердыева. Если брать топового иностранного тренера, то нужно реагировать на его запросы. Не брать, например, Петковича, Максимовича, Ханни.

Нужны игроки топ уровня. Как это делал "Зенит" в свое время, приобретая Халка и Витселя. Вопрос готов ли хозяин потратиться", – сказал Червиченко.

Ранее сообщалось, что "Спартак" уже ведет переговоры с Олегом Кононовым, который в настоящее время возглавляет тульский "Арсенал".

Sport24
Теги: Спартак Каррера Бердыев Червиченко
Сегодня, 08:51
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(1)
#3  Rasmuz   (Сегодня, 10:18)
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Червиченко в своем репертуаре, всегда знает как потратить чужое бабло.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
#2  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 09:36)
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tut soglasen! no vozmojno bs berdievim bil razgovor, i on dorabotaet do konza sezona v rubine. no berdiev luchshii variant dlya nas!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#1  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 09:29)
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Нет только не берды нам еще его автбуса и капризов не хватало для полного раздражения, после Ростова он уже второй сезон некто.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
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