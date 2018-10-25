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Андрей Червиченко: Кононов - тупиковый вариант для "Спартака"

Бывший президент футбольного клуба "Спартак" Андрей Червиченко прокомментировал возможное назначение Олега Кононова на пост главного тренера красно-белых.

"Это очередной тупиковый выбор руководства клуба. Кононов работал в абсолютно тепличных условиях в "Краснодаре". И даже там больших успехов добиться у него не получилось.

Он неплохой тренер, но "Спартак" — это та команда, которая хочет всегда выигрывать. Ставить тренера потому что он тебе дал последнюю оплеуху. И кому-то он показался этим слишком хорош. На мой взгляд, нет. Он просто сломается под таким давлением", - заявил Червиченко.

Sport24
Теги: Спартак Червиченко Кононов
Сегодня, 09:13
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#8  sumzzz  Калининград (Сегодня, 10:55)
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online
Болеет за:
«Рубин»
Сочувствую Кононову и Спартаку вообще, в связи с их юродивым руководством.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
#7  ajax101  Москва (Сегодня, 10:51)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Тупиковый вариант это подбирать тренера под капризы игроков. В Спартаке при Федуне сменилось немало тренеров, и всё без особого толку.
Великовозрастные спартаковские паспортисты не хотят (или не могут) выкладываться на тренировках. Им нужен тренер, которых не будет их "напрягать".
Руководство (Федун) идёт на поводу у игроков. Каждый новый тренер, попадая в Спартак рано или позже начинает "напрягать" паспортистов. Им это не нравится и они его "сливают".
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#6  Ахилл  Ульяновск (Сегодня, 10:47)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Редкий случай, когда согласен с толстым.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
#5  Поло   (Сегодня, 10:14)
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Федун, конечно , в своем стиле!

Где-то он услышал(не безосновательно, конечно), что Краснодар Кононова демонстрирует красивую игру! Сам увидел, может, но не учел, что менеджменту Спартака до менеджмента Краснодара с точки зрения эффективности, как до луны. Про селекционный отдел тоже самое.
В то время, как Галицкий умеет считать свои деньги, за Федуна это делают все кому не лень из его окружения.
Простой пример: Контракт с Торбинским был заключен таким образом, что как только Дима стал не соответствовать конкретным задачам или амбиция клуба, ушел. В Спартаке же, за какие заслуги играет и как избавится от Комбарова, Беккетти и прочих никто из тренеров не знает и знать никогда не сможет.
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
#4  Lols  Лондон (Сегодня, 10:01)
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Болеет за:
«Ньюкасл»
следующий,
Зайди на последние 3 матча Кононова в Краснодаре перед его увольнением, и почитай.
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#3  следующий   (Сегодня, 09:45)
  • +2
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Болеет за:
«Челси»
Lols,
Ты лжешь. Я сам симпатизировал Краснодару и хорошо знаком со многими фанами этой команды. Физруком его никто никогда не называл, да и нытиком.
Нытиком его после Терека стали называть.
Потому не ври.
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
#2  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 09:27)
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online
Болеет за:
«Ростов»
Руководство Спартака вот так решило наказать Арсенал за поражение?
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#1  Lols  Лондон (Сегодня, 09:22)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Ньюкасл»
Физрук и нытик как прозвали его фанаты Краснодара.
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
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