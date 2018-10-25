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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Андрей Червиченко: Кононов - тупиковый вариант для "Спартака"
Бывший президент футбольного клуба "Спартак" Андрей Червиченко прокомментировал возможное назначение Олега Кононова на пост главного тренера красно-белых.
"Это очередной тупиковый выбор руководства клуба. Кононов работал в абсолютно тепличных условиях в "Краснодаре". И даже там больших успехов добиться у него не получилось.
Он неплохой тренер, но "Спартак" — это та команда, которая хочет всегда выигрывать. Ставить тренера потому что он тебе дал последнюю оплеуху. И кому-то он показался этим слишком хорош. На мой взгляд, нет. Он просто сломается под таким давлением", - заявил Червиченко.
Sport24
"Это очередной тупиковый выбор руководства клуба. Кононов работал в абсолютно тепличных условиях в "Краснодаре". И даже там больших успехов добиться у него не получилось.
Он неплохой тренер, но "Спартак" — это та команда, которая хочет всегда выигрывать. Ставить тренера потому что он тебе дал последнюю оплеуху. И кому-то он показался этим слишком хорош. На мой взгляд, нет. Он просто сломается под таким давлением", - заявил Червиченко.
Sport24
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