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Сборная России поднялась на пять позиций в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась с 46-го на 41-е место в рейтинге ФИФА.

Команда Станислава Черчесова в октябре провела два матча Лиги наций, сыграв вничью со Швецией (0:0) и обыграв Турцию (2:0).

Рейтинг ФИФА

1 (1) Бельгия — 1733 очка

2 (1) Франция — 1732

3 (3) Бразилия — 1669

4 (4) Хорватия — 1635

5 (6) Англия — 1619

6 (5) Уругвай — 1617

7 (7) Португалия — 1616

8 (8) Швейцария — 1598

9 (9) Испания — 1594

10 (10) Дания — 1584

41 (46) Россия – 1433


FIFA
Теги: Сборная России
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