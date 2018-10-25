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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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11:07
Учил Бердыева, был на Майдане, стал тренером "Спартака". Кто выведет красно-белых на матч с "Рейнджерс"? (5)
Учил Бердыева, был на Майдане, стал тренером "Спартака". Кто выведет красно-белых на матч с "Рейнджерс"? (5)
10:54
Диего Симеоне - о матче с "Боруссией" (0:4): никогда не был в такой ситуации, поэтому даже не знаю, что сказать
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"ПСВ" вырвал ничью в матче с "Тоттенхэмом"
"ПСВ" вырвал ничью в матче с "Тоттенхэмом"
Сборная России поднялась на пять позиций в рейтинге ФИФА
Сборная России поднялась с 46-го на 41-е место в рейтинге ФИФА.
Команда Станислава Черчесова в октябре провела два матча Лиги наций, сыграв вничью со Швецией (0:0) и обыграв Турцию (2:0).
Рейтинг ФИФА
1 (1) Бельгия — 1733 очка
2 (1) Франция — 1732
3 (3) Бразилия — 1669
4 (4) Хорватия — 1635
5 (6) Англия — 1619
6 (5) Уругвай — 1617
7 (7) Португалия — 1616
8 (8) Швейцария — 1598
9 (9) Испания — 1594
10 (10) Дания — 1584
41 (46) Россия – 1433
FIFA
Команда Станислава Черчесова в октябре провела два матча Лиги наций, сыграв вничью со Швецией (0:0) и обыграв Турцию (2:0).
Рейтинг ФИФА
1 (1) Бельгия — 1733 очка
2 (1) Франция — 1732
3 (3) Бразилия — 1669
4 (4) Хорватия — 1635
5 (6) Англия — 1619
6 (5) Уругвай — 1617
7 (7) Португалия — 1616
8 (8) Швейцария — 1598
9 (9) Испания — 1594
10 (10) Дания — 1584
41 (46) Россия – 1433
FIFA
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