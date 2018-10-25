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Олег Романцев: отлучать Кокорина и Мамаева от футбола не стоит, хотя футболисты они средненькие

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев прокомментировал инцидент с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.

"История с участием Кокорина и Мамаева поучительна для всего нашего общества. Причина здесь в одном — этих ребят поразила бацилла больших денег. Так вот, эта зараза и должна их вылечить.

Пусть год переводят зарплату в детские дома, ездят туда, проводят с детишками тренировки. И пусть играют, хотя футболисты они, на мой взгляд, средненькие. Не стоит отлучать их от футбола", — заявил Романцев.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин Мамаев Романцев
Сегодня, 12:55
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(6)
#11  Sesk   (Сегодня, 14:31)
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online

Никаких денег у них через год не будет - все повытрясут шпаки и прокурорские нахлебники, и в детские дома им ездить не с чем будет.

Цитата: yuri
Сказал средненький тренер.

Ну да... это который антирекрд установил. Который удалось через 16 лет повторить только Локомотиву.
https://www.rusfootball.info/liga_chempionov/1146516135-yuriy-semin-povtoril-antirekord-romanceva.html
Регистрация: 23.06.2016 [жалоба]
#10  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 14:25)
  • -2
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Болеет за:
«Динамо К»
Пусть год переводят зарплату в детские дома, ездят туда, проводят с детишками тренировки. И пусть играют, хотя футболисты они, на мой взгляд, средненькие. Не стоит отлучать их от футбола", — заявил Романцев.
confounded Ебнули бы Романцева стулом по башке,глядишь протрезвел бы и не нес такую ахинею. Почему эти мажоры должны ездить по детдомам,а люди за гораздо менее тяжкие преступления париться на зоне?
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#9  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 14:15)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Сказал средненький тренер. Ни одного трофея в Европе, только 10 местных деревянных звезд.

понеслись голубые помои
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#8  casabl   (Сегодня, 13:31)
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  •  (6)

Кокоша на профессионала не тянет. Какая хер разница, не будет кокоши, придут на его место молодые и ръяные.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
#7  yuri  спб (Сегодня, 13:24)
  • 0
  •  (2)

Цитата: Makc33
А у нас прям одни евротрофеечники,прям каждый второй

Увы, согласен, не каждому дано. Крайне редко и похоже наплевок судьбы в горбатую спину. Издевка и насмешка, конечно.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#6  Савелий  Россия (Сегодня, 13:23)
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Полагаю, до нового года, ещё человек 500 выскажут своё мнение... Тема будет актуальна((, до возвращения апестолов в свои клубы. После следующего дебоша, они уже никому интересны не будут.
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
#5  Makc33   (Сегодня, 13:12)
  • -2
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Цитата: yuri
Сказал средненький тренер. Ни одного трофея в Европе, только 10 местных деревянных звезд. А ампломба то. Зато рыбак весьма и очень. Кот завистливо смотрел как мастер таскал щук на мелководье.

А у нас прям одни евротрофеечники,прям каждый второй
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#4  МАРТ  тюмень (Сегодня, 13:00)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
.."зарплату"......а какую?

неужели г.Магницкий будет из своих денег всё "это" оплачивать?...тогда пусть с лесоповала и перечисляют...
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#3  yuri  спб (Сегодня, 13:00)
  • +1
  •  (15)

Сказал средненький тренер. Ни одного трофея в Европе, только 10 местных деревянных звезд. А ампломба то. Зато рыбак весьма и очень. Кот завистливо смотрел как мастер таскал щук на мелководье.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#2  serega_user  serega_user (Сегодня, 13:00)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Видать не с пустыми руками пришли журналисты к Романцеву smile

А так согласен с ним. Не из-за футбола же пострадали Пак и водила.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#1  Roganov   (Сегодня, 12:58)
  • +3
  •  (7)

И тут Остапа понесло...
Регистрация: 24.10.2018 [жалоба]
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