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"Спартак" - второй клуб в России, преодолевший цифру в 1 млн подписчиков во "ВКонтакте"

Официальное сообщество ФК "Спартак" в социальной сети "ВКонтакте" преодолело отметку в один миллион подписчиков.

"Мы ценим вас и ваше доверие и всегда предоставляем самую оперативную информацию о жизни "Спартака". Спасибо, что вы с нами! Впереди нас ждут новые вершины!" — написано на официальном сайте красно-белых.

Напомним, питерский "Зенит" преодолел юбилейную отметку на прошлой неделе, 15 октября.

ФК "Спартак"
Сегодня, 13:51
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#5  Sesk   (Сегодня, 14:35)
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online

Цитата: Roganov
С понедельника там каждый день число подписчиков уменьшалась, потому что банили и комменты подтирали. А вчера ВДРУГ резко выросли хД

Они нынешних админов, которые втихаря минусуют пачками (они большие спецы на этот счет), привлекли.
Регистрация: 23.06.2016 [жалоба]
#4  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:32)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Напомним, питерский "Зенит" преодолел юбилейную отметку на прошлой неделе, 15 октября.


Цитата: Blessing
Неплохой результат для такого не рейтингого клуба.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#3  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 14:20)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
питерский "Зенит" преодолел юбилейную отметку

Крошка Боря просто обязан подарить им свои хит smile
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#2  Blessing  Спб (Сегодня, 14:07)
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Неплохой результат для такого не рейтингого клуба.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  Roganov   (Сегодня, 14:06)
  • 0
  •  (4)

С понедельника там каждый день число подписчиков уменьшалась, потому что банили и комменты подтирали. А вчера ВДРУГ резко выросли хД
Регистрация: 24.10.2018 [жалоба]
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