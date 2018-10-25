"Спартак" - второй клуб в России, преодолевший цифру в 1 млн подписчиков во "ВКонтакте"

Официальное сообщество ФК "Спартак" в социальной сети "ВКонтакте" преодолело отметку в один миллион подписчиков."Мы ценим вас и ваше доверие и всегда предоставляем самую оперативную информацию о жизни "Спартака". Спасибо, что вы с нами! Впереди нас ждут новые вершины!" — написано на официальном сайте красно-белых.Напомним, питерский "Зенит" преодолел юбилейную отметку на прошлой неделе, 15 октября.