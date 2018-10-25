Нобель Арустамян: после матча с "Оренбургом" Кононов расторгнет контракт с "Арсеналом"

Олег Кононов расторгнет контракт с тульским "Арсеналом" в начале следующей недели."Уже после ближайшего тура в РПЛ "Арсенал" и Олег Кононов начнут процедуру по расторжению контракта. Тренер еще на шаг ближе к "Спартаку", – написал Арустамян.Ближайший матч в чемпионате России "Арсенал" проведет 27 октября против "Оренбурга".