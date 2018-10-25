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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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14:52
"Спартак" оштрафован за оскорбительный баннер своих болельщиков в адрес Романа Еременко (фото)
"Спартак" оштрафован за оскорбительный баннер своих болельщиков в адрес Романа Еременко (фото)
13:26
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Посольство РФ в Италии: в больницах осталось шестеро россиян. Трое – в тяжелом и среднем состоянии (1)
12:55
Олег Романцев: отлучать Кокорина и Мамаева от футбола не стоит, хотя футболисты они средненькие (11)
Олег Романцев: отлучать Кокорина и Мамаева от футбола не стоит, хотя футболисты они средненькие (11)
11:07
Учил Бердыева, был на Майдане, стал тренером "Спартака". Кто выведет красно-белых на матч с "Рейнджерс"? (7)
Учил Бердыева, был на Майдане, стал тренером "Спартака". Кто выведет красно-белых на матч с "Рейнджерс"? (7)
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Диего Симеоне - о матче с "Боруссией" (0:4): никогда не был в такой ситуации, поэтому даже не знаю, что сказать
Диего Симеоне - о матче с "Боруссией" (0:4): никогда не был в такой ситуации, поэтому даже не знаю, что сказать
10:29
Олег Романцев: чемпионство "Спартака" - полностью заслуга Аленичева. Каррера тут не при чем (86)
Олег Романцев: чемпионство "Спартака" - полностью заслуга Аленичева. Каррера тут не при чем (86)
Вчера, 23:56
"Локомотив" дома проиграл "Порту" (30)
"Локомотив" дома проиграл "Порту" (30)
Нобель Арустамян: после матча с "Оренбургом" Кононов расторгнет контракт с "Арсеналом"
Олег Кононов расторгнет контракт с тульским "Арсеналом" в начале следующей недели.
"Уже после ближайшего тура в РПЛ "Арсенал" и Олег Кононов начнут процедуру по расторжению контракта. Тренер еще на шаг ближе к "Спартаку", – написал Арустамян.
Ближайший матч в чемпионате России "Арсенал" проведет 27 октября против "Оренбурга".
Твиттер Нобеля Арустамяна
"Уже после ближайшего тура в РПЛ "Арсенал" и Олег Кононов начнут процедуру по расторжению контракта. Тренер еще на шаг ближе к "Спартаку", – написал Арустамян.
Ближайший матч в чемпионате России "Арсенал" проведет 27 октября против "Оренбурга".
Твиттер Нобеля Арустамяна
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