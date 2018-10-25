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Нобель Арустамян: после матча с "Оренбургом" Кононов расторгнет контракт с "Арсеналом"

Олег Кононов расторгнет контракт с тульским "Арсеналом" в начале следующей недели.

"Уже после ближайшего тура в РПЛ "Арсенал" и Олег Кононов начнут процедуру по расторжению контракта. Тренер еще на шаг ближе к "Спартаку", – написал Арустамян.

Ближайший матч в чемпионате России "Арсенал" проведет 27 октября против "Оренбурга".

Твиттер Нобеля Арустамяна
Теги: Арустамян Кононов Спартак Арсенал Тула
Сегодня, 13:58
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#6  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 14:51)
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FedorFedorych,
Это не армян это чисто еврейский проект.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#5  sergey3709   (Сегодня, 14:41)
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А за расторжение контракта кто будет платить?

Цитата: Riders1990
Интересно где будет Тихонов?С Кононовым в Спартак или главным тренером в Тулу?)

Есть еще Каррера!
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
#4  Riders1990  bunker (Сегодня, 14:31)
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Болеет за:
«Спартак»
Интересно где будет Тихонов?С Кононовым в Спартак или главным тренером в Тулу?)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#3  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 14:28)
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  •  (1)
Болеет за:
«Динамо К»
Тренер еще на шаг ближе к "Спартаку", – написал Арустамян.
flushed А если вдруг споткнется на финишной прямой?
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#2  ythe  Ё-бург (Сегодня, 14:16)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
нобель феерит


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#1  FedorFedorych  Ладыжин (Сегодня, 14:02)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Задрал уже армянский ишак своими предсказаниями из которых сбываются 10%.
Регистрация: 18.02.2012 [жалоба]
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